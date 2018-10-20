Keles bebekleri ORKÖY desteğiyle büyüyecek

Kadınların el emeğiyle yapılan, Yörük kadınının giyim kültürünü yansıtan ve Keles bebekleri olarak anılan örgü bebeklerin üretimi, Orman Genel Müdürlüğü Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) Daire Başkanlığının desteğiyle artırılacak.

KREDİ DESTEĞİ

Bölgedeki kadınların önemli gelir kaynaklarından biri haline gelen bebeklerin üretimi için ORKÖY tarafından Sorgun'daki 12 haneye yüzde 20'si hibe olmak üzere toplam 132 bin lira kredi desteği sağlandı.

ÖRGÜ BEBEKLERİ İLGİ ODAĞI

Sorgunlu kadınların Halk Eğitim Merkezi atölyesi ile evlerinde yaptıkları, büyük, orta ve küçük olmak üzere 3 boyda ürettikleri bebekler, 60 ila 180 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.

ORKÖY'ün kredi desteğiyle dikiş makineleri yenilenen, kumaş ve iplikleri alınan kadınların el emeği göz nuru örgü bebekleri, Türkiye'nin dört bir yanından ilgi görüyor.

HOBİ OLARAK BAŞLADI

Keles bebeği ustası Ayşe Durak, evde hobi amaçlı yaptığı bebeği teklif gelince atölyede üretmeye başladıklarını söyledi.

Senelerdir yöresel ve kültürel değerleri bu bebeklerle tanıttıklarını anlatan Ayşe Durak, ürünlere Türkiye'nin her tarafından yoğun talep geldiğini vurguladı.

"MASRAFLARIMIZI ÇIKARTIYORUZ"

Köylü kadınlardan Sıdıka Güneş, "Köylülerimiz çocuk okutuyor. Bu da onlar için masraf. Bu tür çalışmalar yaparak masrafların üstesinden geliyoruz. Bizim yaşımız geçti ama gençlerimiz geliyor arkadan. Zamanında bu bebekleri yapmak meşakkatliydi. Belki bu teknoloji o zaman olsaydı bu kadar köyümüz göç vermez, herkesin eli ekmek tutardı. Şimdi bu desteklerle inşallah göç olmayacak hane sayımız azalmayacak" diye konuştu.