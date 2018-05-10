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Kelliğe ilaç tedavisi umudu

Kemik hastalığı olan osteoporozun tedavisi için geliştirilen bir ilacın kelliğe çare olabileceği belirtildi.

Haber Merkezi | 10.05.2018 - 01:34..
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  2. Sağlık

Araştırmacılar, ilacın laboratuvar ortamında saç kökleri üzerinde gözle görülür bir etkisi olduğunu ve saçların uzamasını sağladığını ortaya çıkardı.

SAÇLARIN UZAMASINI ÖNLEYEN PROTEİN HEDEFLENDİ

İlaç ile saçların uzamasını engelleyen ve kellikte etkili olan bir protein hedef alınıyor.

Projenin başında bulunan Manchester Üniversitesi'nden Dr. Nathan Hawkshaw, ilacın saç kaybından şikayetçi insanlar için büyük bir fark yaratabileceğini söyledi.

PLOS Biology adlı dergide yayımlanan araştırmada 40 saç nakli sürecinde olan erkek yer aldı.

Hawkshaw, araştırmanın laboratuvarda gerçekleştirilmesi dolayısıyla klinik bir denemenin de uygulanması gerektiğini aktardı.

Kadınlar ve erkeklerde minoksidil, erkeklerde finasterid olmak üzere kelliğin tedavisinde şu an için iki ilaç kullanılıyor.

Bu ilaçların yan etkileri olması ve çoğu zaman etkili olmamaları gerekçesiyle insanlar genelde saç nakli operasyonunu tercih ediyor.

SAÇ DÖKÜLMESİ NE ZAMAN SORUNDUR

Saç dökülmesi genelde dert edilmemesi gereken bir durum. Ancak uzmanlar şu durumlarda doktorunuzu görmenizde fayda olduğunu söylüyor:

Ani saç dökülmesi

Kafa derisinde çıplak alanların oluşması

Yığınlar halinde saç kaybı

Kafanın yanması ve kaşınması

Saç dökülmesiyle ilgili kaygı durumu

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