Kemal Batmaz'ın kardeşi: Abim FETÖ'cü

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Batmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

ABİM FETÖ EVLERİNDE KALDI

Şakir Batmaz, savcılık ifadesinde, kardeşi Kemal Batmaz'ın FETÖ'ye ait evlerde kaldığını ve FETÖ'cü olduğunu söyledi.

Askerin FETÖ'cü Kemal Batmaz'a selam verdiği an

FETÖ YÖNETİCİSİ OLMAK SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu savcılarından Velihattin Eldemir'e ifade veren Batmaz, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, Şakir Batmaz'ın "FETÖ yöneticisi olmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

FETÖ'cü Kemal Batmaz VİDEO

Kemal Batmaz'ın kardeşi Şakir Batmaz

KAYSERİ'DEKİ SORUŞTURMA

Kayseri'de geçen yıl ağustos ayında ERÜ'de görev yapan akademik ve idari personele yönelik FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 94 şüpheliden Şakir Batmaz dahil 26 ERÜ personeli tutuklanmıştı. "Terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuklanan Batmaz, daha sonra tahliye edilmişti.