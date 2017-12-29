Kemal Kılıçdaroğlu 2019 seçimleri için olabilir dedi

2019'da yapılacak Başkanlık seçimi için, parti içinde henüz bir karar almadıklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Bu kararı tek başımıza almayacağız, kamuoyu yoklamaları yapacağız. Şuan parti gündemimizde Başkanlık seçimi yok" dedi.

Kılıçdaroğlu 2019 seçimleri için net cevap vermedi VİDEO



"ARAŞTIRMALARDAN SONRA KARAR VERİLİR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ece Üner'in "Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2019'a aday olma ihtimali hala masada mı?" sözleri üzerine, "Yani olabilir. Yeri ve zamanı gelir, oturup konuşulur, gerekli araştırmalar yapılır sonra ona göre karar verilir" ifadelerini kullandı.