Kemal Kılıçdaroğlu 25 yıllık fotoğrafçıyı CHP'den kovdu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasında yaşanan koltuk savaşı, günden güne şiddetleniyor.
Kurultayın toplanması için imza toplama hareketi hızla devam ederken, Kemal Kılıçdaroğlu da Muharrem İnce'ye yakın isimleri mercek altına aldı.
25 YILLIK EMEK
İnce'yle birlikte hareket eden herkesi partiden uzaklaştırmaya çalışan CHP Lideri'nin son kurbanı, partinin 25 yıllık fotoğrafçısı oldu.
KILIÇDAROĞLU KOVDURDU
24 Haziran sürecinde Muharrem İnce'nin fotoğraflarını çeken Ziya Köseoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla partiden kovuldu.
Köseoğlu, Kemal Kılıçdaorğlu'nun Adalet Yürüyüşü adı altında Ankara'dan İstanbul'a yürümesine de katılarak, her adımda CHP Lideri'nin fotoğrafını çekmişti.