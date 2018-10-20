Kemal Kılıçdaroğlu açıkladı: CHP-HDP ittifakı olabilir

1 Eğitimcilerin başarılı olması için motivasyonun önemi Çoğu zaman öğrencilerin başarılı olması için farklı metotlardan bahsedilir. Ancak öğretmenlerin motivasyonunu arttırabilecek olgular gözardı ediliyor.

2 Oxford'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzünü düşüren soru Oxford Üniversitesi'nde Türk öğrencilerle bir araya gelen Kemal Kılıçdaroğlu, kaybettiği seçimlerle ilgili gelen soruya cevap vermekte güçlük çekti.

3 Yunuslar İstanbul Boğaz’ında görsel şölen sundu İstanbul’un Kadıköy ilçesi Moda sahilinde aniden ortaya çıkan yunus sürüsü, vatandaşlara görsel şölen sundu. Suyun içinde adeta dans eden yunuslara martılar da eşlik etti.

4 3 ilde PKK operasyonu: 8 gözaltı Bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik İstanbul, Kocaeli ve Gaziantep’te bu sabaha karşı düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

5 Beşiktaş'ın F.Bahçe'ye yaptığı teklif Beşiktaş'ın sezon başında Ozan ve 3 sağ bekten birine karşılık F.Bahçe'ye Tolgay'ı önerdiği ancak sarı-lacivertli yönetimin bu teklifi reddettiği ortaya çıktı.

6 Öğrenciler uygulamalı evlerde hayatı öğreniyor Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye genelindeki özel eğitim uygulama okullarına yaptırılan 1+1 model evlerde eğitim gören çocuklar hayat hazırlanıyor.