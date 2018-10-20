CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yerel seçimlere dair gelen soruları da cevaplandıran Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'yı sevindirecek ifadeler kullandı.
"HDP İLE İTTİFAK YAPABİLİRİZ"
CHP Lideri, yerel seçimlerde terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak yapabileceklerini açık bir şekilde söyledi.
"Demokrasiden yana olan bütün partilerle iş birliği yapıyoruz." diyen Kılıçdaroğlu, "İyi Parti de olabilir Saadet Partisi de olabilir HDP de olabilir" dedi.
KANDİL BÖYLE İSTEDİ
Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması akıllara Kandil'de PKK elebaşı Mustafa Karasu'nun talimatlarını getirdi.
Teröristbaşı Karasu, HDP ile CHP arasında ittifak olması gerektiğini söylemişti.
Kemal Kılıçdaroğlu açıkladı: CHP-HDP ittifakı olabilir VİDEO
Terör örgütü PKK, CHP-HDP ittifakından yana haberi