Genel Merkez önünde Kılıçdaroğlu'na sevgi gösterisi

Kılıçdaroğlu parti binası önünde geldiğinde bir grup CHP'li destek sloganları attı. Gösterileri memnuniyetle karışlayan Kılıçdaroğlu ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Sağ olun zahmet ettiniz, geldiniz. Bugün çok mutluyum. Havuz medyasında manşet olduk, bundan daha güzel bir şey olabilir mi?

"BİZ İNANDIĞIMIZ YOLDA YÜRÜMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Bütün seçim süreci boyunca ettiğim, konuştuğum laflardan bir cümle bile kullanmadılar oysa bugün manşetlerdeyiz, ne kadar mutluyum anlatamam, demek ki yaptığım iş doğru. Biz inandığımız yolda yürümeye devam ediyoruz.

"HERKESİ KUCAKLAYACAĞIM"

Hiçbir arkadaşımızı ötekileştirmek, farklı düşünmek, partinin dışında düşünmek gibi bir düşüncede değilim asla böyle bir inancım yok, herkesi kucaklayacağım.

"İL BAŞKANLARIM SABAH TELEFON ETTİ, KİMSE GELMESİN DEDİM"

Buraya gelmek isteyen arkadaşlarım vardı, il başkanlarım sabah telefon etti, kimse gelmesin dedim. Önümüzdeki yerel seçimlere hazırlanıyoruz. Yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Duvarın bir kısmını yıktık, önümüzdeki seçimlerde tamamını yıkacağız.

Bir şey daha var, az önce de söyledim; Biz önümüzdeki seçimlere gerçekten de ciddi bir hazırlıkla gireceğiz, bunun mücadelesini yapacağız. Gönül gönüle Türkiye'yi gerçek anlamda demokrasiye kavuşturmak için elimizden gelen bütün çabayı gerçekleştireceğiz. Bu seçimler yeni bir sistem ve yeni bir rejimde yeni bir seçim anlayışıyla devam edeceğiz.

"MUHARREM İNCE BİZİM BİR DEĞERİMİZDİR"

Buraya geldiniz sağolun ama şunu unutmayın; Muharrem İnce bizim bir değerimizdir. Havuz medyası da bunu çok iyi bilsin. Bizde ayrılık gayrılık yoktur, biz dava adamıyız, biz ilkelerden yanayız.

"KİM BİZİMLE BİRLİKTE YÜRÜYORSA, BİRLİKTE YÜRÜYORUZ"

Kim bizimle beraber yürüyorsa, birlikte yürüyeceğiz. Adaleti, hakkı ve hukuku getirinceye kadar yürüyeceğiz. Hiç kimse şunu unutmasın, CHP hakkın, hukukun ve adaletin teminatıdır."