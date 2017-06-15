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Kemal Kılıçdaroğlu Adalet Yürüyüşü öncesi konuştu

CHP Lideri Adalet Yürüyüşü öncesinde; "Umarım anlamını kavrarlar." dedi.

15.06.2017 - 10:57
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kılıçdaroğlu

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun dün akşam saatlerinde 25 yıl hapse mahkum edilmesi ve tutuklanmasının ardından protesto için Adalet Yürüyüşü kararı alan Kemal Kılıçdaroğlu evinden çıktıktan sonra konuştu.

"BEDEL ÖDENECEKSE O BEDELİ BEN ÖDERİM"

Kılıçdaroğlu, yürüyüşün başlayacağı Ankara Güvenpark'a gitmeden önce; "Bugün yürüyeceğim. Umuyorum vicdanları sağır olanlar bizim bu yürüyüşümüyüzün anlamını kavrararlar. Umuyorum bizim sesimize kulak verirler. biz kavga istemiyoruz. Biz huzur istiyoruz. Biz mahkemelerde, hapishanelerde gazeteciler istemiyoruz. Eğer bir bedel ödemek gerekiyorsa o bedeli ben öderim. Şimdi İstanbul'a doğru yürümeye başlıyorum." dedi.

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