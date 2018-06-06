CNN Türk canlı yayınına konuk olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündemi değerlendirdi.

AF ÇIKSIN ÖNERİSİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af çağrısına da değinen CHP Lideri, ilke olarak affı doğru bulmadıklarını söyledi.

"SÜRECİ OKUYAMIYORUM"

Kılıçdaroğlu, "Sayın Bahçeli ısrarla 'Af' diyor ama Erdoğan'dan bir şey çıkmadı. Neden konuşmuyor ki. Konuşması lazım. Biz ilke olarak affı doğru bulmuyoruz. Mafya liderlerini neden serbest bırakıyorlar. Süreci okuyamıyorum. Ne oldu da bir siyasi partinin lideri bir mafya lideriyle yan yana gelir. Aklın alacağı şeyler değil. Yeraltı dünyasının bir lideriyle ben nasıl yan yana gelirim. Adı cinayetlere karışmış, mahkum olmuş, hapiste yatan birisiyle siyasi partinin lideri nasıl yan yana gelir? Hangi siyasi ahlaktan bahsediyoruz?" diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu af tasarısına karşı VİDEO