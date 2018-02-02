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Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti kongrelerini örnek aldı

Yarın 36. Olağan Kurultay'ını düzenleyecek olan CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti kongrelerinde olduğu gibi salonun ortasına kurulan platformda eşiyle birlikte partilileri selamlayacak.

Haber Merkezi | 02.02.2018 - 20:24..
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Cumhuriyet Halk Partisi, yarın ve Pazar günü 36. Olağan Kurultay'ını düzenleyecek.

"Adalet ve Cesaret" temalı olacak kurultay öncesinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl son hazırlıklardan bahsetti.

KONSEPT DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİLDİ

Bu kurultayda konsept değişikliğine gittiklerini aktaran Bingöl, delegelerin salonun orta alanına, basın mensuplarının ise tribünde hazırlanan alana alınacağını söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti kongrelerini örnek aldı


KILIÇDAROĞLU, AK PARTİ'NİN İZİNDE

Kurultay'ın düzenleneceği Ankara Spor Salonu'nda yapılan konsept değişikliği Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP için bir ilk olacak.

Öyle ki Kılıçdaroğlu, önceki kurultaylarda salona girdikten sonra zemin hizasında partilileri selamlıyor ve yerine oturuyordu.

Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti kongrelerini örnek aldı


21 Mayıs 2017'de düzenlenen AK Parti Kongresi'nde Cumhurbaşkanı ve eşi partilileri selamlıyor

Ancak bu kurultayda kurulan platform akıllara AK Parti kongrelerini getirdi.

Çünkü AK Parti kongrelerinde tüm genel başkanlar eşleriyle birlikte kurulan platformda tur atarak partilileri selamlıyordu.

Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti kongrelerini örnek aldı
CHP'nin 35. Kurultayı'ndan bir kare

Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti kongrelerini örnek aldı
CHP'nin 35. Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu eşiyle birlikte partilileri selamlıyor

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