Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti kongrelerini örnek aldı

Cumhuriyet Halk Partisi, yarın ve Pazar günü 36. Olağan Kurultay'ını düzenleyecek.

"Adalet ve Cesaret" temalı olacak kurultay öncesinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl son hazırlıklardan bahsetti.

KONSEPT DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİLDİ

Bu kurultayda konsept değişikliğine gittiklerini aktaran Bingöl, delegelerin salonun orta alanına, basın mensuplarının ise tribünde hazırlanan alana alınacağını söyledi.





KILIÇDAROĞLU, AK PARTİ'NİN İZİNDE

Kurultay'ın düzenleneceği Ankara Spor Salonu'nda yapılan konsept değişikliği Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP için bir ilk olacak.

Öyle ki Kılıçdaroğlu, önceki kurultaylarda salona girdikten sonra zemin hizasında partilileri selamlıyor ve yerine oturuyordu.

Ancak bu kurultayda kurulan platform akıllara AK Parti kongrelerini getirdi.

Çünkü AK Parti kongrelerinde tüm genel başkanlar eşleriyle birlikte kurulan platformda tur atarak partilileri selamlıyordu.



CHP'nin 35. Kurultayı'ndan bir kare