Kemal Kılıçdaroğlu: Biz dava adamıyız

Bursa'da partililerle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "bize kimse Atatürkçülük dersi veremez. Biz Atatürkçülüğü ruhunda, düşüncesinde yaşayan kişileriz" dedi.

"BİZE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ VERMESİNLER"

Partili olmanın Gazi Mustafa Kemal'i anlamayı gerektirdiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bizi 12 Eylül Atatürkçülüğünden ayıran temel olgu, biz gardırop Atatürkçüsü değiliz. Biz, inanç ve kararlılıkla onun düşüncelerini savunan kişileriz. Atatürkçü olmak, geçmişe takılıp kalmak değil, Türkiye'yi çağdaş uygarlığın ötesine taşımak demektir. O nedenle bize kimse Atatürkçülük dersi veremez. Biz Atatürkçülüğü ruhunda, düşüncesinde yaşayan kişileriz." diye konuştu.

"KOLTUK KAVGASINA DÜŞENLER CHP'Lİ OLAMAZ"

Kılıçdaroğlu, CHP'nin baskı karşısında başını eğmeyen, dik ve onurlu duranların partisi olduğunu dile getirerek "Bizi baskıyla yıldırmaya, kararnamelerle dize getirmeye çalışıyorlar. Belediye başkanlarımız üzerine baskı kuruyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar hiç kimse unutmasın ki biz Mustafa Kemal'in askerleriyiz." dedi.

CHP'li olmanın kolay olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Koltuk sevdası uğruna mücadele edenler CHP'li olamaz, açıkça söylüyorum. Memleketin bu kadar sorunu varken 'Sen mi delege olacaksın, ben mi olacağım' kavgasına girenler, CHP'li olamaz. Yeni bir siyaset anlayışını Türkiye'ye getiriyoruz. Küçük hesaplar peşinde siyaset yapanlar, bizim aramızda olmamalı. Biz, her şeyden önce bir davanın adamıyız. Biz, Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş uygarlığın ötesine taşıma davasının adamıyız. Eğer CHP olarak, Türkiye'yi çağdaş uygarlığın ötesine taşımıyorsak bu koltukların ne yararı var? Yeni siyaset anlayışının öznesi budur; ben yok, biz varız. 'Ben' diyenler, aramızdan ayrılsın, 'Biz' diyenlere kucağımızı açacağız."





"BÖLÜCÜLERİN ARAMIZDA YERİ YOK"

Kılıçdaroğlu, kimsenin inancı, kimliği ve yaşam tarzı üzerinden siyaset yapmadıklarına dikkati çekerek "Bunu yapanlar, Türkiye'nin en büyük bölücüleridir. Bölücülerin bizim aramızda yeri yoktur. Siyaseti bilgiye dayalı yapmak zorundayız. Boş laflarla siyaset yapılmaz." dedi.

"TÜRKİYE'DE SORUN VARSA ÇÖZÜMÜN ADRESİ CHP'DİR"

CHP'nin her türlü soruna çözüm üreten parti olması gerektiğini aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Katıldığım bazı toplantılarda, bazı arkadaşlar, 'Projemiz eksik' diyor. Hangi projemiz eksik? Her CHP'li şu gerçeği çok iyi bilmeli, Türkiye'nin hangi sorunu varsa o sorunun çözüm adresi, 'yüzde 99' demiyorum, yüzde 100 CHP'dir. Eğitim, askerlik, tarım, sanayi, üniversite, hangi alanı alırsanız alın çözümün tek adresi CHP'dir. 2015 seçim bildirgemiz, Cumhuriyet tarihinde bir ilktir. Bütün siyasi partilerin daha sonraki seçimde kopya çektiği bir siyaset manifestosudur. Her çözüm vardır orada. CHP'li olmak, ranttan yana değil, emekten yana olmak demektir."

Ortadoğu ile ilgili sorunları ilk defa CHP'nin dile getirdiğini bildiren Kılıçdaroğlu, "Ortadoğu bataklığında hala bocalayanlar var, görüyoruz. Bizim sözümüzü dinleselerdi bugün farklı bir Türkiye, 4 milyon Suriyelinin olmadığı bir Türkiye olacaktı." dedi.

"HER CHP'Lİ AYNI ZAMANDA PARTİ MİLİTANI OLMALI"

Kılıçdaroğlu, partililerin bulundukları çemberden dışarı çıkmaları gerektiğini anlatarak şunları kaydetti:

"O çemberlerin dışında ayrı bir dünya var. Haksızlığa uğramış, CHP'nin kapısını çalmaya cesaret edemeyen, derdini anlatmakta zorlanan, yoksul, okula gidemeyen, işsiz insanlar var. O çemberin dışına çıkacaksınız ve o insanlarla birebir konuşacaksınız. Her CHP'li aynı zamanda bir parti militanı olmak zorundadır. Otellerin lobilerinde değil, fabrikada, tarlada, sokakta siyaset yapacaksınız."