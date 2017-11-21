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Kemal Kılıçdaroğlu: Boşnaklara da biz sahip çıkacağız

Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında Boşnaklılara hakaretle gündeme gelen Kütahyalı'ya tepki gösterdi.

21.11.2017 - 14:16
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Kemal Kılıçdaroğlu: Boşnaklara da biz sahip çıkacağız

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında bir TV kanalında skandal ifadeler kullanan Rasim Ozan Kütahyalı'nın sözlerine tepki gösterirken "Boşnaklara da biz sahip çıkacağız. Yanınızdayız sonuna kadar" dedi.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

GÖÇMENLER İÇİN AĞIR İFADELER KULLANDI

"Bunların bir de yandaşları var. Kanal kanal gezerler. "Şu CHP var ya, Kılıçdaroğlu doğmadan önce bu olmuş." Ne yapayım kardeşim? Geçenlerde birisi göçmenler için çok ağır bir ifade kullandı. Bütün göçmenleri derinden yaraladı. Onlar ortak bir duyuru imzaladılar.

BOŞNAKLARA DA SAHİP ÇIKACAĞIZ

Ben buradan ister Türkiye'de olsun, ister Bosna'da olsun, Arnavutluk'ta olsun, Yunanistan'da olsun bütün göçmen kardeşlerime ve bütün soydaşlarımıza buradan selam, sevgi ve dostluklarımızı gönderiyoruz.

Boşnaklara da biz sahip çıkacağız. Sizin yanınızdayız sonuna kadar. Ve onlara Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözü ile seslenmek istiyorum: Muhacir diye küçümsenenler tarihin yazdığı savaşta en geriye kalanlar, düşmanla sonuna kadar dövüşenlerdir. Muhacirler kaybedilmiş ülkelerimizin milli hatıralarıdır."

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