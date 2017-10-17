Kemal Kılıçdaroğlu CHP grup toplantısında

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek "Siz ülkenin Cumhurbaşkanlığı koltuğunda otururken Ecevit'e dil uzatırsanız sana deriz ki, "Önce sen ağzını bir yıka ondan sonra Ecevit'i ağzına al" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları;

"ECEVİT KIBRIS'TA BARIŞI SAĞLADI"

"Ecevit hep halktan yana, ülkenin çıkarlarından yana olmuştur. Bütün baskılara rağmen Bülent Ecevit, Kıbrıs'ta barışı sağlayan kişidir.

Siyaset kurumunda az önce Deniz beyden söz ettik. Deniz bey önemli isimlerden bir tanesi. En zor dönemlerde bile demokrasiyi savunmuş. Demokrasi kahramanı olarak toplumun belleğinde yer alır. Bunlardan birisi de rahmetli Bülent Ecevit'tir. Bülent Ecevit gerek siyasete başladığında gerek başbakan olduğunda ülkenin çıkarlarından yana politikalar oluşturmuştur.

"ÖNCE AĞZINI YIKA"

Ne ezen ne ezilen insanca hakça bir düzen" diyen Ecevit. Kıbrıs'ta barışı sağlayan kişidir Bülent Ecevit. Ambargo sürecinde dik duran kişidir. Afyon üreticilerine sahip çıkmıştır. Siz ülkenin Cumhurbaşkanlığı koltuğuında otururken Ecevit'e dil uzatırsanız sana deriz ki, "Önce sen ağzını bir yıka ondan sonra Ecevit'i ağzına al."

ERDOĞAN 'EL PENÇE DİVAN DURUYOR' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan valilere hitaben yaptığı toplantıda Bülent Ecevit hakkında 'Ana muhalefetin başındaki adamın geçmişine baktığın zaman, zaten bunlar Amerika'daki liderlerin, afedersin lider poposunu tırabzana dayıyor, o da karşısında el pençe divan duruyor. Bu dönemler geride kaldı, böyle bir Türkiye yok artık. Her yerde karşımızdaki neyse, biz de oyuz. Öyle el pençe duran bir Türkiye yok. Bunu herkes görecek, bilecek, buna göre konuşacak. Eğer siz şahsiyetinizden taviz verir hale geldiğiniz zaman, sizin sırtınızda daha çok boza pişirirler. Dik duruş, bizim için önemli' demişti.