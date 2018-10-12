taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.90215
Euro
6.85095
Altın
1218.962
Borsa
94747.53
Gram Altın
231.87

Kemal Kılıçdaroğlu ciddiye alınmamaktan şikayetçi

Ekonomi konusunda önerileri olduğunu ifade eden CHP Lideri, hükümetin kendisini dikkate almadığını söyledi.

Haber Merkezi | 12.10.2018 - 08:00..
  1. Haberler
  2. Gündem
Kemal Kılıçdaroğlu ciddiye alınmamaktan şikayetçi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi heyetini partisinin genel merkezinde kabul etti.

"6 AYDA ÇÖZÜLÜRDÜ..."

Ekonomideki son durumun masaya yatırıldığı görüşmede, CHP Lideri kendisinin önemsenmediğini anlatarak dert yandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Yapıcı olmaya çalıştık. Ancak bize ‘dolar baronu’ dediler. Bizim önerilerimizi dikkate alsalardı bu sorunlar 6 ayda çözülürdü, ama bu kafayla sorunları çözemezler. Türkiye hepimizin Türkiyesi. Öneri getireni şeytanlaştırarak olmaz"

Kemal Kılıçdaroğlu ciddiye alınmamaktan şikayetçi

Kemal Kılıçdaroğlu ciddiye alınmamaktan şikayetçi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'li papaz Andrew Brunson hakkında karar günü

ABD'li papaz Andrew Brunson hakkında karar günü

153
Ordu'nun ikiz doktorları şifa dağıtıyor

Ordu'nun ikiz doktorları şifa dağıtıyor

28
Arda Turan'ın emniyetteki ifadesi

Arda Turan'ın emniyetteki ifadesi

161
Karabük'te kız arkadaşının annesini vurdu

Karabük'te kız arkadaşının annesini vurdu

54
PKK destekçisi militan cezaevine atıldı

PKK destekçisi militan cezaevine atıldı

32
Erdoğan: Vatandaşın talepleri önceliğimizdir

Erdoğan: Vatandaşın talepleri önceliğimizdir

50
Teröristler telsizde ağlıyor: Öldük bittik

Teröristler telsizde ağlıyor: Öldük bittik

16
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM