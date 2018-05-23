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Kemal Kılıçdaroğlu: Doları demokrasi düşürür

Ekonomi yönetimi konusunda başarısızlıklarıyla bilinen Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda doları düşüreceklerini söyledi.

Haber Merkezi | 23.05.2018 - 07:01..
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Kemal Kılıçdaroğlu: Doları demokrasi düşürür

24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi çalışmalarına devam eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vaatlerini açıklamaya devam ediyor.

"DOLARI DÜŞÜREMEZSİNİZ"

CHP Lideri'nin son vaadi ise dolar üzerine oldu.

Mevcut iktidarın doları düşüremeyeceğini savunan Kemal Kılıçdaroğlu, bu sorunu sadece CHP iktidarının çözebileceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Tüm sorunlarımızın kaynağı demokrasinin olmayışı. Demokrasinin olmadığı bir yerde hiçbir sorunu çözemezsiniz. Doları düşüremezsiniz. Doların da düşmesi, bütün sorunlarımızın da çözümü demokrasiyle mümkündür. Seçim bildirgemizde bütün bu sorunlara çözümlerimizi açıklayacağız." diye konuştu.

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