Kemal Kılıçdaroğlu dövizdeki artışla ilgili konuştu

Dolar ve eurodaki yükselme nedeniyle harekete geçen Merkez Bankası faizi artırma kararı aldı.

"HÜKÜMET GEREĞİNİ YAPSIN"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dövizdeki yükselişle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Dövizdeki artışta spekülasyon varsa ekonomik suçtur, hükümet gereğini yapsın" dedi.

CNN Türk'e konuşan Kılıçdaroğlu ayrıca, "Seçim beyannamemiz Türkiye'nin 5 temel problemine dönük çözüm önerilerini içerecek. Seçim sonrası tabloya bakarız, varsayımlar üzerinde durmam" ifadelerini kullandı.

DOLARDA YÜKSELİŞ

ABD Merkez Bankası'nın bu yıl iki kez daha faiz artırımına gidebileceği beklentisi dolarda güçlü bir değerlenme eğilimi yaratırken bu eğilim gelişmekte olan ülke para birimlerini baskı altında bırakıyor.

Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen dolar endeksi beş ay sonra ilk kez 94 seviyesine yükseldi.