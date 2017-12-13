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Kemal Kılıçdaroğlu, Erdal Eren'i andı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 12 Eylül darbesinden sonra idam edilen Eren'i rahmet ve hüzünle andığını bildirdi.

AA | 13.12.2017 - 09:08..
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Kemal Kılıçdaroğlu, Erdal Eren'i andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, 12 Eylül darbesinden sonra idam edilen Erdal Eren'in idam edilişinin 37. yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

RAHMET VE HÜZÜNLE ANIYORUM

Kemal Kılıçdaroğlu, "Yaşı küçük ancak fikirleri ve cesareti pek çok kişiyi tedirgin edecek kadar büyüktü. 37 yıl önce bugün idam edilen Erdal Eren'i rahmet ve hüzünle anıyorum." ifadesini kullandı.

ERDAL EREN

12 Eylül darbesi öncesinde er Zekeriya Önge'yi öldürdüğü gerekçesiyle hüküm giyen, Ankara Yapı Meslek Lisesi öğrencisi Erdal Eren, 37 yıl önce 17 yaşında asılarak idam edildi. Erdal Eren 16 yıl, 80 gün yaşadı.

Eren, 25 Eylül 1964 yılında Şebinkarahisar, Giresun'da dünyaya geldi. Ankara Yapı Meslek Lisesi öğrencisi ve Yurtsever Devrimci Gençlik Derneği üyesi olan Eren, yine Yurtsever Devrimci Gençlik Derneği üyesi ve ODTÜ öğrencisi Sinan Suner'in 30 Ocak 1980'de MHP'li Bakan Cengiz Gökçek'in koruması Süleyman Ezendemir tarafından vurularak öldürülmesini protesto etmek için 2 Şubat 1980 günü düzenlenen gösteride gözaltına alınan 24 kişinin arasında yer aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Erdal Eren'i andı

Gösteri sırasında çıkan çatışmada er Zekeriya Önge'yi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Erdal Eren, yargılanarak 19 Mart 1980 tarihinde idama mahkûm edildi. Milli Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan karar, 13 Aralık 1980'de Ankara Merkez Kapalı Ceza ve Tutukevi'nde infaz edildi.

12 Eylül Darbesinin mimarı Kenan Evren, "Asmayalım da besleyelim mi?" sözünü Erdal Eren için söylemişti. Erdal Eren, idam edilmeden 16 saat önce kendisini ziyaret eden gazeteciler Savaş Ay ve Emin Çölaşan'a, "avukatıyla görüştürülmediğini, 18 yaşının altında olmasına rağmen idam edilmek istendiğini, yaşının 18'den küçük olduğunu tespit edecek olan kemik testi yapılması talebinin kabul edilmediğini, vurduğu söylenen jandarma erine çok uzaktan ateş açtığını ama otopside yakın atışla öldüğünün kanıtlandığını, kendisini ibret olsun diye asacaklarını ve ölümden korkmadığını" söyledi.

Erdal Eren belgeseli - Oğlunuz Erdal İZLE

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