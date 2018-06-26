Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı tebrik etmeyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını değerlendirdiği basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
TEBRİK YOK
CHP Lideri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim zaferi nedeniyle tebrik etmeyeceğini söyledi.
Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ı tebrik etmeyeceğim VİDEO
İSTİFA YOK
İstifa çağrılarının sorulması üzerine söze başlayan Kılıçdaroğlu, "Biz hiçbir zaman dış telkinlerle kendi politikamızı belirlemeyiz. Demokrasiyi savunuyoruz. CHP'nin bütün üyeleri oturur konuşuruz." dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu, bu sözlerle istifa etmeyeceğini belirtti.