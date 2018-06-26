Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı tebrik etmeyecek

Cumhur İttifakı'nın seçim zaferinden sonra kabine çalışmaları da başladı. MHP Lideri, kabinede yer almayı net bir dille reddetmişti.

Seçim hezimetinin ardından CHP'liler tarafından istifası istenen Kemal Kılıçdaroğlu hakkında ilk açıklama CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'dan geldi.

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Meclis'in en genç milletvekili

Meclis'in en genç milletvekili Rümeysa Kadak ile en yaşlı milletvekili Deniz Baykal arasında 57 yaş fark var.