Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu öncesinde TRT Haber, TRT TÜRK ve TRT Radyo 1 ortak yayınına katıldı.

"GENÇLERİ 'HAYIR' DEMEYE İKNA EDERDİM"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu programda, geçtiğimiz günlerde evet çadırına yaptığı ziyaretin nasıl geçtiğiyle ilgili soruya; "Hiçbir sorun olmadı. Gayet güzel geçti, gençlerle biraz sohbet ettik, bana sorular sordular. Eğer bana zaman verilseydi oradaki gençleri 'hayır' demeye ikna ederdim." diye cevap verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu evet çadırı ziyaretini anlattı VİDEO