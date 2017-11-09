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Kemal Kılıçdaroğlu Fransa'da kadınlardan yardım istedi

Fransa'da CHP'nin toplantısına katılan Kemal Kılıçdaroğlu, yurt dışından TBMM'ye belli sayıda milletvekili gönderilmesi çağrısında bulundu.

09.11.2017 - 03:29
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Kemal Kılıçdaroğlu Fransa'da kadınlardan yardım istedi

CHP Strazburg Birliği tarafından düzenlenen programda kadınlara seslenen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 2019 için çalışmaları gerektiğini söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu Fransa'da kadınlardan yardım istedi

"YURT DIŞINDA DA MİLLETVEKİLİ SEÇİLSİN"

Partisinin Avrupa'da Türk vatandaşlarının yoğun olduğu çok sayıda ülkede temsilcilikler açtığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Yurt dışı seçim çevresi kanununu çıkarmak zorundayız. (Yurt dışında) 3 milyon mu çalışıyor, 30 milletvekili olmalı. Hazır milletvekili sayısı da arttı zaten, 600'e çıktı. Avustralya'da olabilir, İngiltere'de, Almanya'da, Hollanda'da, Fransa'da, İsviçre'de olabilir. Sandıkları koyarız, 60 milletvekili yurt dışından seçilir gelir. Hangi partiden olursa olsun, parlamentoda oturur, yurt dışında çalışan işçilerin sorunlarını gündeme getirir." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, vatandaşlara sorumluluklarının bilincinde olmaları çağrısını yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu Fransa'da kadınlardan yardım istedi

"HEPİMİZE BÜYÜK GÖREVLER DÜŞÜYOR"

Bazı konularda yapılması gerekenler olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye'de demokrasiyi güçlendirmek zorundayız, ekonomiyi güçlendirmek zorundayız. İnsan haklarını, kadın erkek eşitliğini sağlamak ve yeniden inşa etmek zorundayız. O açıdan hepimize büyük görevler düşüyor. Kadın olsun erkek olsun hepimizin doğduğumuz topraklara karşı sorumluluğumuz var. Oradaki akrabalarımıza karşı sorumluluğumuz var. Eğitim ve dil konusuna da özel önem vermek zorundayız. Burada emek harcadınız, çocuklarınız burada okuyor. Onlara karşı sorumluluğunuz var. Sizden isteğim, çocuklarınızı mutlaka okula gönderin. Bulunduğunuz ülkenin dilini çok iyi öğrensinler. Kimliğini kaybetmesin ama dilini öğrensin çünkü haklarını arayacak ileride, 'Benim hakkım var' diyecek insan olarak. Haklarını arayabilmesinin temel yolu, hukukunu bilecek."

Kemal Kılıçdaroğlu Fransa'da kadınlardan yardım istedi

"ERKEKLER KAHVEYE GİDER OYUN OYNAR"

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de 2019 yılında yapılacak seçimlere yönelik çalışmalara yurt dışında yaşayan partililerin de destek vermesini istedi.

Bu seçimlerle ilgili çalışmalara dair yurt dışındaki partililerden beklentilerine değinen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Fransa'da, Almanya'da, Hollanda'da, İngiltere'de olayları yakından izlemeye çalışıyorsunuz. Ülkemizin demokratik açıdan çok da sağlıklı bir yapıda olmadığını ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz. Sizden isteğim, yeri gelir alkışlarsınız eyvallah, yeri gelir eleştirirsiniz eyvallah. Yeri gelir şunu yaparsınız, bunu yaparsınız ama bizim, 2019'a hazırlık yapmamız lazım. Özellikle kadınlar, kadın kardeşlerim size sesleniyorum. Erkeklerin halini üç aşağı beş yukarı biliyorum. Kahveye gider oyun oynarlar ama sizler, kadın kardeşlerim, her eve girmelisiniz. Sizin yakınlarınız, dostlarınız, akrabalarınız Türkiye'de, onları etkilemelisiniz."

Kemal Kılıçdaroğlu Fransa'da kadınlardan yardım istedi

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