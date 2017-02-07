Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı konuşması

TBMM'nin çalışmalara başlamasıyla birlikte partiler de programlarına kaldığı yerden devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşma yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan kısımlar;

"BU DEĞİŞİKLİĞİN SEBEBİ NE?"

"Pazar günü 81 ilde il ve ilçe başkanlarımızı topladık, referandumda nasıl bir strateji izleyeceğimizi konuştuk. Hayırın ne kadar önemli olduğunu, bunun memleket meselesi olduğunu, hayır dememizin ne kadar değerli olduğunu tartıştık. Şu soruyu her gittiğiniz yerde sorun: 15 yıldır iktidarsınız. Parlamentodan çıkarmak isteyip de çıkaramadığınız kanun oldu mu, yok. O yüzden bu değişikliğin sebebi ne? Neden şimdi, parlamento yetkisini bir kişiye devrediyorsunuz? Bu sorunun cevabını biz bilmiyoruz, siz de bilmiyorsunuz. Bu sorunun cevabını hayırla perçinleyelim. Tek adam rejimi, her şeye muktedir olacak.





"KILIÇDAROĞLU DOĞRUYU SÖYLEYECEK"

Hiç kimse endişe etmesin, Kılıçdaroğlu söylerse doğruyu söyleyecek. Sorun Kılıçdaroğlu'nun sorunu değil. Sorun hepimizin sorunu. Ben anlatmak zorundayım, onlar da desinler ki, 'Kılıçdaroğlu'nun şu sözü yanlış'. Ama diyemiyorlar ne diyorlar 'onu dinlemeyin'.

"BENİ KİMSE DİNLEMESİN DİYE C.BAŞKANI KONUŞMA SAATİNİ DEĞİŞTİRDİ"

Cumhurbaşkanı'nın TOBB'de 12:30'da konuşması vardı. 13:30'a aldılar. Neden? Kılıçdaroğlu'nu kimse dinlemesin diye. Tarla tarla gezeceğiz anlatacağız. Ben milletin büyüklüğüne inanıyorum."