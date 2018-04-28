Kemal Kılıçdaroğlu, Gül'ün açıklamalarına destek verdi

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bugün bir basın açıklaması yaparak son haftalarda kamuoyunu sıkça meşgul eden "aday olacak mı?" sorularını yanıtladı ve aday olmayacağını açıkladı.

Gül, adaylığının haricinde ülkenin kutuplaştığını ve ekonominin de kötüye gittiğini belirterek "Türkiye olağanüstü bir dönemde erken seçime gidiyor. Hepimiz şahidiz ki Türkiye yakın tarihinin en zor dönemlerinden birinin içinde. İçeride daha çok huzura güvene barışa uzlaşmaya ihtiyaç varken maalesef tam tersine daha çok kutuplaşma, tartışma, korku ve kaygı ortamı var. Dışarıda ise tarihimizin çok ciddi beka sorunlarıyla karşı karşıyayız. Ekonomik kaygıların da ciddi seviyelere ulaştığını görüyoruz." diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU, GÜL'ÜN AÇIKLAMASINI DEĞERLENDİRDİ

Habertürk TV'ye Abdullah Gül'ün açıklamalarıyla ilgili konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "aday olmayacağım" açıklaması hakkında yorum yapmazken Gül'ün diğer söylediklerine destek verdi.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Sayın Abdullah Gül'ün açıklamalarını büyük bir dikkatle dinledim. Sorumlu bir devlet adamı çerçevesinde açıklamalar yaptı. Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu farklı cümlelerle dile getirdi. Güçler ayrılığı ilkesi, hukukun üstünlüğü, toplumda huzurun ve barışın egemen olması gibi cümleler kullandı. Olması gereken de buydu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalar değerliydi. Bunların dikkate alınması lazım."

"CUMHURBAŞKANI'NIN İSTİŞAREYİ BİLMESİ LAZIM"

CHP Lideri cumhurbaşkanı adayı profiliyle ilgili olarak da "Cumhurbaşkanı adayının tarafsız olması lazım, toplumun her kesimini kucaklaması lazım. 80 milyonun "evet bu benim Cumhurbaşkanım" demesi lazım. Cumhurbaşkanı, ettiği yemine sadık olmalı. Cumhurbaşkanı sağ duyulu olması lazım. İstişare nedir bunu bilmesi lazım. Her şeyi ben bilirim anlayışından uzak olması lazım. Biz demokrasi istiyoruz. Cumhurbaşkanı tarafsız olursa devletin sigortası olacak." dedi.

"EKONOMİK OLARAK İŞ YAPACAK BİRİ OLMASI LAZIM"

Partisinin kapalı grup toplantısında çizdiği ekonomik çerçeveyle ilgili olarak da Kemal Kılıçdaroğlu: "Türkiye'nin çok ciddi sorunları var. Ekonomide üreten, yüksek faiz ödemeyen, sanayisi tıkır tıkır çalışan bir Türkiye olması lazım. Cumhurbaşkanı'nın da bunları bilmesi ve uygulayabilecek biri olması lazım. Cumhurbaşkanı adayı topluma güven verecek biri olacak. Kendi adayımızla ilgili önümüzde kısa süre içerisinde bunların cevabı ortaya çıkacak." diye konuştu.