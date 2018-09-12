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Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile ittifaka izin verdi

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'yi Meclis'e taşıyan CHP, yerel seçimlerde de Kandil'in partisiyle ittifak yapacak.

Haber Merkezi | 12.09.2018 - 07:24..
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Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile ittifaka izin verdi

Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile ittifaka izin verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9 Eylül'de il başkanlarıyla yapılan toplantıda yaptığı konuşmanın ayrıntıları ortaya çıktı.

CHP Lideri, yerel seçimler öncesi sıkı bir çalışma yapılmasını isteyerek ittifaklara da yeşil ışık yaktı.

HDP İLE İTTİFAK

Kılıçdaroğlu, "İYİ Parti var, HDP var, SP var, bir araya gelinebilir. Tek bir aday çıkarılabilir. Bütün amaç belediyeyi alabilmek. Stratejiyi siz belirleyeceksiniz.

BÜTÜN AMAÇ BELEDİYEYİ ALABİLMEK

Bütün amaç belediyeyi alabilmek. Bu, yerelin kendi koşullarına göre saptanması gereken bir strateji. Seçimi alma stratejisi üzerine bir politika oluşturacaksınız. İllere göre değişir bu. Yani dengeler ağırlıklar sevilen insanlar, bütün bunların hepsi bir şekliyle dikkate alınmalı." ifadelerini kullandı.

PKK'NIN PARTİSİNE CHP DESTEĞİ

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, CHP'den aldığı destekle Meclis'e girmeyi başarmıştı.

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