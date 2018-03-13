CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında kameralar karşısına geçti.

Gündemi değerlendiren CHP Lideri, AK Parti ile MHP'nin desteğiyle Meclis'ten geçirilen ittifak yasasına da değindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı girdiği tüm seçimleri kaybeden Kılıçdaroğlu, kaybettiği seçimlerde olduğu gibi 2019 yılında yapılacak seçimler hakkında da hile iddialarını ortaya attı.

Kemal Kılıçdaroğlu: Hileye meydan vermeyeceğiz VİDEO

"HİLEYE MEYDAN VERMEYECEĞİZ"

Seçimlerde hile planlarının yapıldığını savunan CHP Lideri, buna izin vermeyeceklerini kaydetti.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Seçimi hileli yollarla kazanacaklarını sanıyorlar. Hileye meydan vermeyeceğiz. İster valin, kaymakamın, muhtarın olsun, kim olursa olsun sel gibi akacağız, sandıklarda kazanacağız." ifadelerini kullandı.