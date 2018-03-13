taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.166
USD
3,8679
EURO
4,7741
ALTIN
164,03
PETR
64,3600

Kemal Kılıçdaroğlu: Hileye meydan vermeyeceğiz

AK Parti karşısında girdiği tüm seçimlerde hezimeti yaşayan CHP Lideri, 2019 seçimlerinde hile yapılacağını iddia etti.

Haber Merkezi | 13.03.2018 - 14:30..
  1. Haberler
  2. Gündem
Kemal Kılıçdaroğlu: Hileye meydan vermeyeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında kameralar karşısına geçti.

Gündemi değerlendiren CHP Lideri, AK Parti ile MHP'nin desteğiyle Meclis'ten geçirilen ittifak yasasına da değindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı girdiği tüm seçimleri kaybeden Kılıçdaroğlu, kaybettiği seçimlerde olduğu gibi 2019 yılında yapılacak seçimler hakkında da hile iddialarını ortaya attı.

Kemal Kılıçdaroğlu: Hileye meydan vermeyeceğiz VİDEO

"HİLEYE MEYDAN VERMEYECEĞİZ"

Seçimlerde hile planlarının yapıldığını savunan CHP Lideri, buna izin vermeyeceklerini kaydetti.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Seçimi hileli yollarla kazanacaklarını sanıyorlar. Hileye meydan vermeyeceğiz. İster valin, kaymakamın, muhtarın olsun, kim olursa olsun sel gibi akacağız, sandıklarda kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu: Hileye meydan vermeyeceğiz

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
TSK'dan sivillere şefkat eli
TSK, Afrin merkezini kuşatırken, teröristlerin elinden alınan bölgelerdeki sivillere yardım eli uzatıyor. PKK'dan alınan Hasırki köyünde askerler, sivilleri sağlık taramasından geçirdi.
Afrin şehidi Uzman Çavuş Taner Kart, Ordu'da defnedildi
Cinderes'te el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart, Ordu'da, yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan müftülerle buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 ilin müftüleriyle bir araya geldi.
Diyarbakır'da çatışma: 2 askerimiz yaralandı
Yaralı askerler hastanede tedavi altına alınırken bölgedeki operasyonun devam ettiği bildirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çorum'da otobüs kazası: 13 ölü

Çorum'da otobüs kazası: 13 ölü

113
İran Türk jetiyle ilgili açıklama yaptı

İran Türk jetiyle ilgili açıklama yaptı

64
Meclis'te kavga anlarına ait görüntüler

Meclis'te kavga anlarına ait görüntüler

87
CHP'li milletvekili Çam'a Meclis'ten çıkarılma cezası

CHP'li milletvekili Çam'a Meclis'ten çıkarılma cezası

73
Memleketin sarı taksi sorunu var

Memleketin sarı taksi sorunu var

371
Afrin'de teröristlerin gözetleme kulesi imha edildi

Afrin'de teröristlerin gözetleme kulesi imha edildi

67
İngiltere'de Müslüman milletvekiline şüpheli paket

İngiltere'de Müslüman milletvekiline şüpheli paket

47
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM