Kemal Kılıçdaroğlu huzurevi açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 vizyonuyla hizmete soktuğu mega projelere karşı çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, fırsat bulduğu tüm açılışlara katılarak kurdela kesiyor.

Kılıçdaroğlu'nun son durağı İstanbul'un Kartal ilçesi oldu. Açılışı yapılan hizmet ise, küçük bir huzureviydi.

Törende kameralar karşısına geçen CHP Lideri, gündemi değerlendirdi.

"BAKIN OY VER DEMİYORUM..."

Emekliler için vaatlerini yineleyen Kılıçdaroğlu, "Bütün emekli kardeşlerime söylüyorum. Hakka, hukuka ve adalete inanıyorsan hakkını savunana oy vermek zorundasın. Bakın oy ver demiyorum, oy vermek zorundasın." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Çocuk esirgeme kurumunda yetişen bütün çocuklarımızı sınavsız devlet memuru yapacağız. 18 yaşındaki çocuk nasıl tutunacak hayata? Anne yok baba yok. O çocukların hepsini devlet memuru yapacağız. Böylece hayata tutunacağız, devlet bana sahip çıktı diyecek.

ASGARİ ÜCRET

CHP'ye oy verirseniz üretim yapamazsınız diyorlar. Hiçbir işverene yük getirmeyeceğiz, vergisiz olacak. Asgari ücret üzerinden vergi almayacağız. 2 bin 200 lira ile zaten zor geçinecek. Ama bugünkü imkanlar 2 bin 200 lira. Asgari ücreti sosyal devletin gereği olarak artırıyoruz. Çalışanı aç bırakmak sosyal devlet değildir. Çiftçilerin hepsi borç batağında. Kendisini yakan çiftçi kardeşlerim var. Onların banka borçlarının faizlerini sıfırlayacağız. Çiftçiye mazot 3 lira olacak.

"OY VERMEK ZORUNDASIN"

İki maaş ikramiye sözümüz devam ediyor. Ona da para yok demişlerdi. Aldığınız bayram öncesi ikramiyenin gerekçesini ben oluşturdum. Milletin önüne ben koydum. Sen sandığa gideceğin zaman elini vicdanına yok sandığa öğle git. Bütün emekli kardeşlerime söylüyorum. Hakka, hukuka ve adalete inanıyorsan hakkını savunana oy vermek zorundasın. Bakın oy ver demiyorum, oy vermek zorundasın. Düne kadar seni adam yerine bile koymuyorlardı. Para bile vermiyorlardı."