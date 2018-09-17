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Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce aynı karede

Kurultay tartışmasının ardından yerel seçimlere kadar ateşkes ilan eden Kılıçdaroğlu ile İnce, nikahta bir araya geldi.

Haber Merkezi | 17.09.2018 - 07:29..
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Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce aynı karede

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun üst üste aldığı seçim yenilgilerine karşı isyan bayrağını çeken Muharrem İnce, kurultay için delegelerden imza toplasa da yeterli sayıya ulaşamadı.

KAVGAYA ARA VERDİLER

Kurultay sürecinde CHP Lideri'ne hakaretler savuran Muharrem İnce, yerel seçimler öncesi partiden gelen uyarıyla ateşkes ilan etti.

Partinin yerel seçimlere hazırlanması için tartışmaları bir kenara bırakan İnce, CHP Lideri ile ilk kez aynı kareye girdi.

İkili, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in kızının nikahında buluştu.

CHP'liler ateşkes yapacak haberi

Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce aynı karede

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