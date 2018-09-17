Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce aynı karede

1 Başkan Erdoğan Azerbaycan dönüşü açıklamalar yaptı Azerbaycan ziyaretinin ardından yurda dönüş yapan Başkan Erdoğan, dönüş yolunda aralarında Ensonhaber Medya Grup Başkanı Serkan Kalemciler'in de olduğu basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

2 Hurdaya ayrılan araç sayısı 25 kat arttı 16 ve daha büyük yaştaki bazı motorlu araçların ihraç edilmesi ya da hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak yeni araç alımında 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi sağlanıyor.

3 Nur Yerlitaş'tan operasyon sonrası fotoğraf Kısacık kesilen saçlarıyla dikkat çeken Nur Yerlitaş, Instastory'den operasyonun boyutunu ilk kez bu kadar yakından takipçileriyle paylaştı.

4 Erdoğan, CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerini sorguladı CHP'nin İş Bankası'ndaki hisseleri yeniden tartışma konusu oldu. Başkan Erdoğan, yüzde 28'lik hissenin hazineye devredilmesini istedi.

5 İzmir'de CHP'li belediye halk plajından para almaya başladı Kanundaki, ‘Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır’ hükmüne rağmen CHP'li belediye vatandaşlardan para talep ediyor.

6 Bayrampaşa’daki kazada 3 kişi ağır yaralandı Araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada otomobil ikiye bölündü.