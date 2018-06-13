Kemal Kılıçdaroğlu, imam hatiplilerle buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi temaslarını sürdürüyor.
SAHUR BULUŞMASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında yeni bir seçim hezimeti yaşamamak isteyen Kılıçdaroğlu, muhafazakar seçmenlerin oylarına da talip oldu.
Bu kapsamda muhafazakar seçmene yanaşan CHP Lideri, sahurda imam hatiplilerle bir araya geldi.
İMAM HATİPLERİ KAPATMAYACAĞIZ
FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olarak görüşmeyi anlatan Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda imam hatipleri asla kapatmayacaklarını söyledi.
CHP Lideri, imam hatiplerin partisi tarafından kurulduğunu da sözlerine ekledi.