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Kemal Kılıçdaroğlu, imam hatiplilerle buluştu

CHP Lideri, iktidara gelmeleri durumunda imam hatiplerin kapatılmayacağını söyledi.

Haber Merkezi | 13.06.2018 - 09:10..
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Kemal Kılıçdaroğlu, imam hatiplilerle buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi temaslarını sürdürüyor.

SAHUR BULUŞMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında yeni bir seçim hezimeti yaşamamak isteyen Kılıçdaroğlu, muhafazakar seçmenlerin oylarına da talip oldu.

Bu kapsamda muhafazakar seçmene yanaşan CHP Lideri, sahurda imam hatiplilerle bir araya geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu, imam hatiplilerle buluştu

İMAM HATİPLERİ KAPATMAYACAĞIZ

FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olarak görüşmeyi anlatan Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda imam hatipleri asla kapatmayacaklarını söyledi.

CHP Lideri, imam hatiplerin partisi tarafından kurulduğunu da sözlerine ekledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, imam hatiplilerle buluştu

Kemal Kılıçdaroğlu, imam hatiplilerle buluştu

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