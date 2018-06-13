Kemal Kılıçdaroğlu, imam hatiplilerle buluştu

Samsun’da vatandaşlarla sahur yapan Başbakan Binali Yıldırım, yol üstünde bulunan bir fırını ziyaret etti.

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Evini kundaklayıp 1 yaşındakini oğlunu yakan baba

Adana'da, kendisine para vermeyen annesine kızıp, oğlu Ezel'in (1) de içinde bulunduğu evi ateşe veren Çağlar Aslan (21), "Evi yaktığımı hatırlamıyorum. Ben öyle bir şey yapmadım" dedi.