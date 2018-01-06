taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.638
USD
3,7360
EURO
4,4940
ALTIN
158,48
PETR
67,7100

Kemal Kılıçdaroğlu ittifaklara yeşil ışık yaktı

Ankara'da partililere seslenen CHP Lideri, 'kim gelirse gelsin demokrasi kayığının kapısının açık olduğu'nu söyledi.

Haber Merkezi | 06.01.2018 - 11:58..
  1. Haberler
  2. Gündem
Kemal Kılıçdaroğlu ittifaklara yeşil ışık yaktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara İl Kongresi'nde gündemi değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bay Kemal'in kayığı" söylemine cevap veren CHP Lideri, kendi kayıklarının "demokrasi kayığı" olduğunu söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu ittifaklara yeşil ışık yaktı VİDEO

"DİYORLAR Kİ KILIÇDAROĞLU'NUN KAYIĞINA BİNME"

Kılıçdaroğlu, "Diyorlar ki Kılıçdaroğlu'nun kayığına binme... Bizim kayığımız demokrasi kayığıdır. Bizim bindiğimiz gemi, demokrasi mücadelesi verenlerin gemisidir. Biz böyleyiz. Kim gelirse, yüreğimiz sonuna kadar açık. Kim gelirse, kucağımız sonuna kadar açık." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu ittifaklara yeşil ışık yaktı

"ANKARA'YI ALACAĞIZ"

Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında 2019'da yapılacak seçimlerde Ankara'yı alacaklarını söyledi.

CHP Lideri, Ankara'nın İzmir gibi yönetileceğini ifade etti.

İlginizi Çekebilir
Atıklar İstanbulkart'a yüklenecek
Geri dönüşüm malzemelerini işleyecek otomatlar, atıkların geri dönüşüm değeri kadarını bakiye olarak İstanbulkart'a yükleyecek.
Finlandiya da FETÖ'nün sesi oldu
Finlandiya'nın YLE televizyonu, FETÖ'nün sesi oldu. İstanbul'a gelen YLE ekibi, FETÖ teröristleri ile röportaj gerçekleştirdi. Teröristin ifadeleri, nasıl takiye yaptıklarını gözler önüne serdi.
Erzurum’da hırsızı kameralar ele verdi
Erzurum’da iş yerinin camını kırarak hırsızlık yapan, çaldıkları malzemeleri de hurdacıya satan 2 kişi, önce güvenlik kamerasına, sonra polise yakalandı.
Fatih Portakal MHP'lileri kızdırdı
MHP'nin Adana'da düzenlediği etkinliğe katılımın az olduğunu ifade eden Portakal'a karşı MHP'den art arda tepkiler geldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fatih Portakal MHP'lileri kızdırdı

Fatih Portakal MHP'lileri kızdırdı

120
Avusturya'da ırkçılar Asel bebeğe nefret kustu

Avusturya'da ırkçılar Asel bebeğe nefret kustu

91
BMGK'da ABD'nin İran'a müdahale çığırtkanlığı tutmadı

BMGK'da ABD'nin İran'a müdahale çığırtkanlığı tutmadı

76
Erdoğan'ın ziyareti ırkçı Le Pen'i rahatsız etti

Erdoğan'ın ziyareti ırkçı Le Pen'i rahatsız etti

39
Pehlevi gelirse bacaklarını kırarız

Pehlevi gelirse bacaklarını kırarız

10
İzne gelen uzman çavuş silahlı saldırıya uğradı

İzne gelen uzman çavuş silahlı saldırıya uğradı

28
Döviz piyasasında son durum

Döviz piyasasında son durum

107
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM