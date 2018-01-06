Kemal Kılıçdaroğlu ittifaklara yeşil ışık yaktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara İl Kongresi'nde gündemi değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bay Kemal'in kayığı" söylemine cevap veren CHP Lideri, kendi kayıklarının "demokrasi kayığı" olduğunu söyledi.

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"DİYORLAR Kİ KILIÇDAROĞLU'NUN KAYIĞINA BİNME"

Kılıçdaroğlu, "Diyorlar ki Kılıçdaroğlu'nun kayığına binme... Bizim kayığımız demokrasi kayığıdır. Bizim bindiğimiz gemi, demokrasi mücadelesi verenlerin gemisidir. Biz böyleyiz. Kim gelirse, yüreğimiz sonuna kadar açık. Kim gelirse, kucağımız sonuna kadar açık." dedi.

"ANKARA'YI ALACAĞIZ"

Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında 2019'da yapılacak seçimlerde Ankara'yı alacaklarını söyledi.

CHP Lideri, Ankara'nın İzmir gibi yönetileceğini ifade etti.