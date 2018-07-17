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Haber sunmaya çalışırken perişan olan muhabir

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Kemal Kılıçdaroğlu İzmir Marşı ile karşılandı

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Bedelli askerlikte şartlar belli oldu

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Yozgat'ta 8 milyon yıllık fosil bulundu

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, bedelli askerlik düzenlemesinde, 25 yaş sınırı, 25 gün askerlik süresi ve 15 bin lira bedel öngörüldüğünü bildirdi.

Bedelli askerlik için 25 gün şartı

Albayrak yeni bir yapılandırma ya da bu kapsamda borç ötelemesi gibi bir değerlendirmenin orta vadeli projeksiyonlarda yer almadığını belirtti.

12 News hava durumu muhabiri Krystle Henderson sunmak istediği haber yüzünden perişan oldu ve yağmurdan koruması gereken şemsiye rüzgara dayanamadı.

Haber sunmaya çalışırken perişan olan muhabir

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatında 8 öldürüldü.

10 yaşında çöpte bulduğu Emile Zola kitabıyla hayata bakışı değişen Batuhan Yüksel, 13 yılda 2 bin parçalık ilk baskı kitap koleksiyonun sahibi oldu.

1 Bedelli askerlikte son durum Bedelli askerlik bekleyenlere müjde... Yaş sınırı 25'e düştü, bedeli ise 15 bin lira oldu.

2 Duygu Su Gülpınar yeni aşka yelken açtı Ali Ağaoğlu ile ilişki yaşadığı dönemde eleştirilen Duygu Su Gülpınar, merak edilen soruları sosyal medya hesabında yanıtladı.

3 Yunanistan, Hulusi Akar'ın göreve gelmesinden rahatsız Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanı olması Yunan medyasında geniş yer buldu. Ortak görüş ise, "Artık işimiz çok zor" oldu.

4 Trump NATO'ya Başkan Erdoğan'ı örnek gösterdi Brüksel'deki kritik NATO zirvesinin yankıları halen devam ediyor. ABD'li CBS televizyonuna katılan gazeteci Ian Bremmer, Trump'ın dünya liderlerine Erdoğan'ı örnek gösterdiğini belirtti.

5 HDP'li 2 vekil PKK'lı cenazesine katıldı HDP milletvekilleri Remziye Tosun ve Musa Farisoğulları hakkında Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristin cenazesine katıldıkları için soruşturma başlatıldı.

6 Trump'ın Rusya açıklamaları ABD'de tepki çekti ABD Başkanı Donald Trump'ın, Amerikan istihbaratının, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine karıştığı iddialarına inanmadığını söylemesi Washington'da büyük tepkiyle karşılandı.