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Kemal Kılıçdaroğlu İzmir Marşı ile karşılandı

Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte seçim yenilgilerine alışan partililer, heyecanlarını ilk günkü gibi yaşıyor.

Haber Merkezi | 17.07.2018 - 13:47..
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Kemal Kılıçdaroğlu İzmir Marşı ile karşılandı

24 Haziran seçimlerinde milletin tercihi Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı olunca CHP'de kriz başladı.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinin tartışıldığı partide, Muharrem İnce'nin liderliği için imzalar atıldı.

9 SEÇİM KAYBETTİ, COŞKU BİTMEDİ

Katıldığı 9 seçimi de kaybeden sadece kurultayları kazanabilen Kemal Kılıçdaroğlu, partililer tarafından her yerde coşkuyla karşılanıyor.

TBMM'de CHP'nin grup toplantısı öncesinde de büyük heyecan vardı.

Kılıçdaroğlu'nun salona girdiğini gören partililer İzmir Marşı'nı söylemeye başladı.

Kemal Kılıçdaroğlu İzmir Marşı ile karşılandı VİDEO

Kemal Kılıçdaroğlu İzmir Marşı ile karşılandı

Kemal Kılıçdaroğlu İzmir Marşı ile karşılandı

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