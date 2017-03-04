Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de

"Referandumda kullancağımız oyun A ve B partisiyle ilgisi yok. Şu parti iktidardan düşecek diye bir şey yok" diyen Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"TARAFLI 80 MİLYONUN CUMHURU OLUR MU"

"STK'lardan arzum bunu anlatmaları. Anayasa değişikliği neleri getiriyor. Bunu bütün vatandaşlarımıza anlatmak zorundayız. Vatandaşa sormalısınız. Siz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Cumhurbaşkanı'nın taraflı mı tarafsız mı olmasını istiyor musunuz?

Taraflı olursa 80 milyonun Cumhuru olur mu? Çünkü aynı zamanda bir partinin genel başkanı olacak? Nasıl 80 milyonu temsil edecek? Sayın Binali Yıldırım Başbakan, Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkanı 80 milyon temsil edemez. Cumhurbaşkanı parti genel başkanı olursa ancak kendi partisini temsil edebilir.

Bir partinin genel başkanı mahkemelere hakim tayin etsin mi etmesin mi? O mahkeme adaletli olur mu olmaz mı? Bir partinin genel başkanı AYM'nin 15 üyesinden 12'sini tayin etsin mi etmesin mi?

ADALET ORTADAN KALKAR

Adaletten söz ediyorsak hukuktan söz ediyorsak, eşit yurttaşlıktan söz ediyorsak, bunun güvencesi yargıdır. Bu elimizden alınırsa, adalet ortadan kalkar. Şu soruyu sorun. 550 milletvekili var. Sayıyı 600'e çıkarıyorlar. Biri çıkıp bize anlatsın. Kime verildi ek 50 milletvekili güvencesi? Makulu 450'dir. Başkan ve bakanlar Meclis'ten güven oyu istemiyor. Şu soruyu sorun. Benim seçtiğim, palamentoya gönderdiğim vekilden güven oyu istemiyor? Bize güvenmiyor mu? Bunları kendi dar çevremizde anlatmayacağız. Gecekonduda anlatacağız. Geniş bir çevre ile yapacağız. Bugün kaç bakan olacağına TBMM karar verir. Bakanlığın görevlerini belirlerler. Bakan bir yanlışlık yaparsa gelir Meclis'e hesabını verir. Yeni düzenlemeyle bu ortadan kalkıyor. Bu değişiklikle gensoru verilemeyecek.

TBMM'YE FESİH YETKİSİ VERİLİYOR

Bu değişiklikle bir kişiye TBMM'yi fesih yetkisi veriliyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Meclis'i feshetme yetkisi verilmek istenmiş fakat Meclis oylamaya rağmen bu yetkiyi vermemiştir. Şimdi bu yetkili veriliyor. Bu ayrıntıları herkese anlatmak zorundayız. Cumhurbaşkanının ne kadar yardımcısı olacağı belli değil. Çocuklarımızın geleceğini düşünmemiz gerekiyor. Demokrasi güçlendirmemiz lazım.

VALİLERLE İL BAŞKANLARI ARASINDA KAVGA ÇIKACAK

Anayasa değişkliği geçerse, valilerle il başkanları arasında büyük kavga çıkacak. Bu 18 yaşındaki vekiller askere gitmeyecek. Peki çiftçinin çocuğu vekil olacak mı? Bakkalın çocuğu vekil olacak mı? Hayır. Kendi çocukları ve torunları vekil olacak. Gençlerimizin siyasete girmesini isterimn ama tuzağa düşmelerini istemem.

HAYIR DİYEREK BİNALİ YILDIRIM'I KORUYORUZ, KOLTUĞUNU KORUSUN İSTİYORUZ

Binali Yıldırım ve Bahçeli'yle oturup masa etrafında tartışalım. Ama korkarlar, gelemezler. 'Hayır' diyerek Binali Yıldırım'ı koruyoruz, koltuğunu korusun istiyoruz. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle değişecek kanun sayısı 2020'nin üzerinde. Bir kişiyi ikna ederlerse bir gecede ülkeyi ele geçirebilirler.

12 EYLÜL ANAYASASI'NA GİTTİM HAYIR OYU VERDİM

Sizden ricam lütfen sandığa gidin. Ben 12 Eylül Anayasası'na gittim hayır oyu verdim. Bunu çocuklarıma gururla anlatıyorum. "