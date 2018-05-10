Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'den aday adayı

CHP'de 30 Nisan'da başlayan aday adaylığı başvuruları, hafta başında tamamlandı.

EN FAZLA BAŞVURU İSTANBUL'DA

Parti genel merkezinde gerçekleşen başvurularda sayının 2 bin civarında olduğu ve en fazla başvurunun İstanbul için yapıldığı öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU RİSK ALMADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir'den, tedavisi devam eden eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın ise Antalya birinci sıradan aday gösterilmesi bekleniyor.

İZMİR'E YOĞUN TALEP

CHP'de İstanbul sonrası en fazla başvurunun olduğu bir diğer il ise önceki seçimlerde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aday olduğu İzmir öne çıktı.

Eski bakan ve mevcut İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel yeniden aday olmazken, İş Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Rahmi Aşkın Türeli ile DİSK Genel Başkanlığından istifa eden Kani Beko İzmir'den aday adaylığı için başvuru yaptı.

Mevcut milletvekilleri Tuncay Özkan, Mustafa Balbay, Kamil Okyay Sındır, Atila Sertel, Özcan Purçu ile Kılıçdaroğlu'nun ekonomi danışmanlarından Turgay Bozoğlu da İzmir'den başvuru yapanlar arasında yer aldı.

Öte yandan parti kulislerinde, Kılıçdaroğlu'nun milletvekili olan başdanışmanlarından önemli bir bölümünü aday göstermeyeceği öğrenildi.

MÜLAKATLAR BAŞLADI

Başvurular için Genel Başkan Yardımcıları Çetin Osman Budak, Faik Öztrak, Muharrem Erkek, Seyit Torun ve Tekin Bingöl'e bölge bölge sorumluluklar verildi. Bu kapsamda, 5 genel başkan yardımcısı, aday adaylarıyla mülakat yaparak, bilgi notları hazırladı.

Söz konusu notlar, milletvekili adaylarının belirlenmesi için gelecek günlerde Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na sunulacak. Son şekli verilen listeler daha sonra Parti Meclisinin onayına sunularak kesin şeklini alacak.