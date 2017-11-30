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Kemal Kılıçdaroğlu Kadınlar Zirvesi'ne katıldı

Kadına şiddet yönelik sözlerinin hatırlatılması üzerine konuşan CHP Lideri, kadına yönelik şiddetin gerekçesinin olamayacağını söyledi.

Haber Merkezi | 30.11.2017 - 12:23..
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Kemal Kılıçdaroğlu Kadınlar Zirvesi'ne katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da düzenlenen Kadın Zirvesi'ne katıldı.

"ERKEK GELİR HINCINI KARISINDAN ALIR"

Programın moderatörü Ayşe Arman, Kılıçdaroğlu'na "Erkek işsizse, eve yeteri kadar para gelmiyorsa akşam tencere kaynamıyorsa bu erkek de gelir hıncını karısından alır." sözlerini hatırlattı.

CHP Lideri, bunun üzerine erkek şiddetinin farklı sebeplerinin olduğunu ancak hiçbirinin mazeret olamayacağını söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu Kadınlar Zirvesi'ne katıldı

"ERKEK ŞİDDETİNİN GEREKÇESİ..."

Ayşe Arman, bunun üzerine "Erkek şiddetinin bir gerekçesi olamaz değil mi?" diye sordu. Kılıçdaroğlu da "Kesinlikle olamaz." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu Kadınlar Zirvesi'ne katıldı- VİDEO

Kemal Kılıçdaroğlu Kadınlar Zirvesi'ne katıldı

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