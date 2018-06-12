Kemal Kılıçdaroğlu Kandil'deki PKK varlığından habersiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kanal D canlı yayınında Buket Aydın’ın moderatörlüğünde, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat ve Posta Gazetesi Ankara Temsilcisi Hakan Çelik’in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"KANDİL'DE TERÖRİST VAR MI BİLMİYORUZ"

Bakırköy Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Seçim Özel" programında, Kandil operasyonuna ilişkin bir soru üzerine Kılıçdaroğlu, "Gazetelerde zaman zaman zaman okuyoruz. PKK terör örgütünün Kandil'den ayrılıp başka bir bölgeye konuşlandığı şeklinde bizim istihbarat örgütümüz yok. Bunu gazeteciler de belli yerlerden bilgi alarak bunu yapıyorlar. Orada teröristler var mı yok mu bilmiyoruz. Kandil'in öteden beri PKK'nın yuvalandığı bir yer olduğunu biliyoruz. Örgütlerinin, mağaralarının olduğunu, defalarca Türkiye'den pek çok gazetecinin de Kandil'e gittiğinin görüşmeler yaptığını biliyoruz.

"4 YILDA TERÖRÜ BİTİREMEZSEM..."

Namus sözü veriyorum 4 yılda terörü bitirmezsem siyaseti bırakırım. Sorunun çözümü aklın kullanılması ile çözülür.

KANDİL OPERASYONU

Bu operasyonun seçmen davranışlarını değiştireceğini sanmıyorum PKK ile yeni mücadele edilmiyor ki. Kandil'e defalarca gidildi. Uçakla bombalama 50-60-100 kere oldu benim bildiğim. Sorun Kandil'i almak değil sorun terörü çözmek."