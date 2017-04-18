Kemal Kılıçdaroğlu kaybettiğine inanmıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandum sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kampanya sürecinin eşit şartlarda yürütülmediğini söyleyen CHP Lideri, 'hayır' cephesine moral vermeye çalıştı.

"HAYIRCILAR KAZANANDIR"

Referandumda 'hayır' oyu kullanan vatandaşları kutladığını söyleyn Kılıçdaroğlu, "Referandumda alınan sonuç ve hayır oyları, demokrasimiz için dönüm noktası olmuştur. Bu koşullarda bu sonuçla hayırcılar, kaybeden değil kazanandır. Bu nedenle her türlü eşitsizlik ve baskı karşısında oy veren hayırcılar, umutsuz değil tersine gelecek için daha da umutlu olmalılar." şeklinde konuştu.

"DEMOKRATİK BİLİNCİN YÜKSEK OLDUĞU BÖLGELERDE HAYIR ÖNDE"

Cumhuriyet'e konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, 'hayır' oylarının önde olduğu bölgelere dikkat çekerek, şunları söyledi: "Sonuçlara baktığımızda neredeyse bütün metropollerde hayır öndedir. Sosyal, siyasal ilişkilerin gelişkin olduğu, demokratik bilincin yüksek olduğu, toplumun en büyük çoğunluğunu oluşturan tüm önemli metropollerde hayır oyları ciddi bir fark attı. Bu, referandumun en önemli sonuçlarından biri."

İDAMA KARŞIYIM

CHP Genel Başkanı, Vatan'a verdiği röportajda ise idam tartışmalarına değindi. Kılıçdaroğlu, idam cezasına karşı olduğunu söyledi.