taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.943
USD
3,5378
EURO
3,9651
ALTIN
144,08
PETR
48,2500

Kemal Kılıçdaroğlu 'Kitap Günleri'ni ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadıköy Belediyesi tarafından Haydarpaşa Garı'nda düzenlenen "Kitap Günleri"ni ziyaret etti.

12.06.2017 - 01:21
  1. Haberler
  2. İç Haber
Kemal Kılıçdaroğlu 'Kitap Günleri'ni ziyaret etti

Kemal Kılıçdaroğlu 'Kitap Günleri'ni ziyaret etti

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Haydarpaşa Garı'nda yapılan etkinlik hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu'na, TBMM Başkanvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ve Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin eşlik etti.
Yazarların imza masalarına uğrayan Kılıçdaroğlu'na, okurlar da ilgi gösterdi.

Kemal Kılıçdaroğlu 'Kitap Günleri'ni ziyaret etti

FUARI 325 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

Haydarpaşa Garı'nda 3 Haziran'da başlayan ve bugün sona eren "Kitap Günleri"ni 325 bin kişi ziyaret etti. Etkinlikte, 2 milyona yakın kitap satılırken, 180 yayınevi, 16 sivil toplum kuruluşu, 50 bireysel yazar yer aldı, bin sanatçı ve yazar imza günü, söyleşi yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu 'Kitap Günleri'ni ziyaret etti

"Kitap Günleri" boyunca aralarında Murathan Mungan, Ahmet Ümit, Nihat Sırdar, Özgür Mumcu, Ataol Behramoğlu, Mert Fırat, Hasan Ali Toptaş, Sunay Akın, Emre Kongar, Türkan Şoray, Sunay Akın'ın aralarında bulunduğu yazar, şair, gazeteci, oyuncu, bilim insanı ve felsefeci kitapseverlerle buluştu.

Kemal Kılıçdaroğlu 'Kitap Günleri'ni ziyaret etti

İlginizi Çekebilir
Aydın'a şehit ateşi düştü
Bingöl'ün Genç İlçesi'nde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Aydınlı Uzman Onbaşı Ufuk Demirkıran'ın baba ocağına ateş düştü.
Erdoğan: Türkiye her coğrafyada mazlumların sesidir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Kızılay Bağışçılar Ödül Töreni ve iftar programına katıldı.
Diyarbakır'da 25 askerde zehirlenme şüphesi
Akşam yemeği yedikten sonra zehirlenme belirtileri gösteren 25 asker ambulanslara Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı.
İki yılda 10 bin 657 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanı Işık, "Yaklaşık iki yıllık zaman içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10 bin 657." dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fatih Terim basın toplantısında konuşuyor

Fatih Terim basın toplantısında konuşuyor

0
Aydın'a şehit ateşi düştü

Aydın'a şehit ateşi düştü

0
Fatih Terim: Gazetecileri uçağa ben aldım

Fatih Terim: Gazetecileri uçağa ben aldım

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM