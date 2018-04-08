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Kemal Kılıçdaroğlu: Hiç kimse ötekileştirilmesin istiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Romanlar Günü toplantısında konuştu.

Haber Merkezi | 08.04.2018 - 13:24..
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Romanlar Günü programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

"Siz bu ülkenin en köklü tarihine sahip olan kesimsiniz. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u alırken sizler oradaydınız. Ama geldiler, oraya lüks konutlar yaptılar, burada Romanlar oturmasın, sizler fakirsiniz dediler. Bunu kabul etmiyorum. Fakirlik benim kaderim değil ki, iş verdin de çalışmadım mı? Romanlar günlük yaşıyorlar diyorlar, aylık ver 10 bin dolar bakalım günlük yaşıyor mu?

Sizin içinizde Man Adası'nda şirketi olan var mı? 1 sterlinlik şirket kuracaksın, 15 milyon dolarlık mal satacaksın. Sizin vergi dairelerinde kaydınız yok ama siz çocuğunuz doğduktan itibaren bu ülkede vergi verirsiniz. Bu ülkeyi yönetenler, bu ülkede sizin ödediğiniz vergileri vermemek için Man Adası'na giderler, şirket kurarlar. 2019'da bu ülkeye demokrasiyi, hakkı, hukuku hep beraber getireceğiz. Biz huzur içinde yaşamak istiyoruz. Hiç kimse ötekileştirilmesin istiyoruz.

İkamet, geçim sorunu olmamalı. 2019'da iki seçenek var, az önce söylediğim sorunların sorunu demokrasi içinde olur. İkinci seçenek tek adam rejimi, konuşmayacaksın, eleştirmeyeceksin. Demokrasi mi, dikta yönetimi mi? Bu işin kimliği yok, bu iş demokrasi işidir. Demokraside herkes sosyal devlete dönüp, ben işsizim, iş bulacaksın demeli."

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