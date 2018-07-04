Kemal Kılıçdaroğlu kurultay çağrısı yapmayacak

24 Haziran seçimlerinin ardından CHP'deki liderlik krizi yeniden gündeme geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun girdiği hiçbir seçimi kazanamaması, liderlik rüzgarını arkasına alan Muharrem İnce'yi harekete geçirdi.

KOLTUĞU VERMEM

İnce, örgütten aldığı destekle Kılıçdaroğlu'nan genel başkanlık koltuğunu istedi.

CHP Lideri, özel bir yemekte yapılan bu teklifi siyasi nezaketsizlik olarak değerlendirip, reddetti.

"KURULTAY ÇAĞRISI YAPMAYACAĞIM"

Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili Hürriyet Gazetesi'nden Hande Fırat'a konuştu.

CHP Lideri, şunları söyledi: "Olağanüstü kurultay çağrısı yapmayacağım. Çünkü buna gerek yok. Bizim seçim süresince eğer bir eksiğimiz, bir aksaklığımız; izlediğimiz strateji ve politikalarda bir yanlışımız varsa; örneğin üç önemli hamle yapıldı, işte yeni partiye 15 milletvekilinin verilmesi, millet ittifakının kurulması, Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi gibi üç önemli ve büyük hamle yapıldı.

"HATA VARSA..."

Buralarda bir hata varsa elbette kurultay toplanmalı ve bu hatanın gereği yapılmalı. Hiçbir tereddütüm yok orada. Buralarda bir hata yoksa o zaman biz kurultayı niye topluyoruz?"

Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'ndan genel başkanlığı istedi ViDEO