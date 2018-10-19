Kılıçdaroğlu ve İngiltere’nin Avrupa’dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan arasındaki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Kemal Kılıçdaroğlu Londra'ya gitti VİDEO



PARLAMENTO'YA DA GİTTİ

Kılıçdaroğlu temaslarda bulunmak üzere geldiği Londra'da, Dışişleri Bakanlığında Duncan ile bir araya geldi. Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Buradan İngiliz parlamentosuna geçen Kılıçdaroğlu, İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisinin Gölge Dışişleri Bakanı Emily Thornberry ile görüştü.

Kılıçdaroğlu daha sonra Lansdowne Club’da İngiliz basın mensupları ile bir araya geldi.

CHP lideri, yarın da Oxford kentinde öğrenci topluluğu The Oxford Union’da bir konuşma yapacak.