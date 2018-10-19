taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.63735
Euro
6.46805
Altın
1225.55
Borsa
97453.96
Gram Altın
222.114

Kemal Kılıçdaroğlu Londra'ya gitti

Kemal Kılıçdaroğlu, 2016 ve 2017'de görüşmeye gittiği Alan Duncan ile yeniden görüşmek için İngiltere'ye gitti.

AA | 19.10.2018 - 00:28..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Kemal Kılıçdaroğlu Londra'ya gitti

Kılıçdaroğlu ve İngiltere’nin Avrupa’dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan arasındaki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Kemal Kılıçdaroğlu Londra'ya gitti

Kemal Kılıçdaroğlu Londra'ya gitti VİDEO

PARLAMENTO'YA DA GİTTİ

Kılıçdaroğlu temaslarda bulunmak üzere geldiği Londra'da, Dışişleri Bakanlığında Duncan ile bir araya geldi. Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Buradan İngiliz parlamentosuna geçen Kılıçdaroğlu, İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisinin Gölge Dışişleri Bakanı Emily Thornberry ile görüştü.

Kılıçdaroğlu daha sonra Lansdowne Club’da İngiliz basın mensupları ile bir araya geldi.

CHP lideri, yarın da Oxford kentinde öğrenci topluluğu The Oxford Union’da bir konuşma yapacak.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kemal Kılıçdaroğlu Londra'ya gitti

Kemal Kılıçdaroğlu Londra'ya gitti

27
Macron Kaşıkçı için bazı politik ziyaretleri askıya aldı

Macron Kaşıkçı için bazı politik ziyaretleri askıya aldı

4
Çin'den yapay ay projesi

Çin'den yapay ay projesi

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM