Kemal Kılıçdaroğlu Muğla'da

CHP'li Battal İlgezdi'nin Ataşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasından sonra İçişleri Bakanlığı'nın Beşiktaş, Şişli ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne müfettiş gönderdiği öğrenildi.
"BELEDİYELERİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ"
Müfettişlerin belediyelere gitmesinden sonra açıklama yapan CHP Lideri, "Belediyelerimize sahip çıkacağız" açıklamasını yaptı.
Kemal Kılıçdaroğlu, yaşananların ardından soluğu Muğla'da aldı.
BAŞKAN HAVALİMANINDA KARŞILADI
Milas Bodrum Havalimanı'nda partililer tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, kentte bir dizi açılış ve programlara da katılacak.
Kılıçdaroğlu'nu karşılayanlar arasında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de yer aldı.