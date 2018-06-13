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Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

CHP Genel Başkanı, partisinin Cumhurbaşkanı adayının yaptığı iddialı açıklamaları boşa çıkardı: Muharrem İnce'nin oyu yüzde 30 seviyesinde.

Haber Merkezi | 13.06.2018 - 07:41..
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Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

kemal

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Star TV'de yayımlanan "Seçim Özel" programında Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

CHP Lideri, partisinin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin anketlerdeki oy oranını açıkladı.

YÜZDE 30

"Muharrem İnce'nin oyu, CHP'den fazla olur mu?" sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Daha fazla olmasını arzu ederiz tabii. 81 milyonun cumhurbaşkanı olacak, 81 milyonu kucaklayacak. Özel yaptırdığımız bir anket yok ama kamuoyuna yansıyan değişik anketler var. Bizim de gördüğümüz yüzde 30 barajından yukarı gidiyor, 32’ye doğru. Ben inanıyorum önümüzdeki günlerde daha yukarı doğru çıkacak" ifadelerini kullandı.

CHP'LİLER KİME İNANACAĞINI ŞAŞIRDI

Muharrem İnce, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan fazla oy alarak birinci turda seçimi kazanacağını söylüyordu.

İnce'nin FETÖ elebaşı Gülen'in iadesiyle ilgili sözlerini yalanlayan Kılıçdaroğlu, bu sözleriyle yine Muharrem İnce'nin sözlerini boşa çıkardı.

Muharrem İnce: İlk turda seçileceğim

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