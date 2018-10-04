Kemal Kılıçdaroğlu şehitlere rahmet diledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Batman'ın Gercüş ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.
"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"
Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Terör örgütü PKK'nın hain tuzağı sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
CHP Lideri'nin bu paylaşımı üzerine tweet'in altında tepkiler üst üste geldi.
Twitter kullanıcıları, PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin Meclis'e CHP oylarıyla taşındığını hatırlatarak tepkilerini dile getirdi.