taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1435
Euro
7.0846
Altın
1199.669
Borsa
95719.97
Gram Altın
236.755

Kemal Kılıçdaroğlu şehitlere rahmet diledi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter'dan yaptığı başsağlığı mesajı kullanıcılardan büyük tepki gördü.

Haber Merkezi | 04.10.2018 - 14:09..
  1. Haberler
  2. Gündem
Kemal Kılıçdaroğlu şehitlere rahmet diledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Batman'ın Gercüş ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Terör örgütü PKK'nın hain tuzağı sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

CHP Lideri'nin bu paylaşımı üzerine tweet'in altında tepkiler üst üste geldi.

Twitter kullanıcıları, PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin Meclis'e CHP oylarıyla taşındığını hatırlatarak tepkilerini dile getirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu şehitlere rahmet diledi

Kemal Kılıçdaroğlu şehitlere rahmet diledi

Kemal Kılıçdaroğlu şehitlere rahmet diledi

Kemal Kılıçdaroğlu şehitlere rahmet diledi

Kemal Kılıçdaroğlu şehitlere rahmet diledi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Memur ve emekli maaşlarına enflasyon farkı ve zam

Memur ve emekli maaşlarına enflasyon farkı ve zam

204
Batman'da şehit sayısı 7'ye yükseldi

Batman'da şehit sayısı 7'ye yükseldi

273
Batman'daki hain saldırının ayrıntıları

Batman'daki hain saldırının ayrıntıları

347
Acun Ilıcalı'ya cemaat sorusu

Acun Ilıcalı'ya cemaat sorusu

137
Ceset incelemeye gelen öğrenciler gözyaşlarına boğuldu

Ceset incelemeye gelen öğrenciler gözyaşlarına boğuldu

24
Galatasaray taraftarı Belhanda'ya kızgın

Galatasaray taraftarı Belhanda'ya kızgın

47
Mardin'de kaçak elektrikle mücadele

Mardin'de kaçak elektrikle mücadele

267
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM