Almanya İncirlik'ten çekiliyor

Gabriel, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, "Türkiye iç siyasi nedenlerden dolayı parlamenterlerin ziyaretine izin veremeyeceğini açıkça gösterdi" dedi.

ALMAN BAKAN: İNCİRLİK'TEN ÇEKİLİYORUZ

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, İncirlik Üssü'nden çekilme kararı aldıklarını açıkladı.

Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Ankara'nın Alman parlamenterlerin ziyaretine izin vermemesi nedeniyle Almanya'nın askerlerini İncirlik üssünden başka bir yere çekmesinin dışında seçeneği kalmadığını söyledi.

Gabriel faaliyetleri parlamento tarafından onaylanan Alman ordusunun parlamenterler tarafından ziyaret edilebilmesi gerektiğini ifade etti.

BAŞKA BİR YER ARANACAK

Gabriel, "Türkiye bu durumda Alman askerlerini İncirlik'ten çıkarmak zorunda olduğumuzu anlamalı... Bu durumda Bundestag (parlamento) hükümetten İncirlik'teki askerler için başka bir yer bulmasını isteyecek" dedi.

KILIÇDAROĞLU'YLA GÖRÜŞTÜ

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye ve Almanya ilişkilerini değerlendirmek üzere Ankara'ya gelen Alman Bakan Gabriel'le görüşmesinde, Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz da hazır bulundu.

Kılıçdaroğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel'i kabul etti VİDEO