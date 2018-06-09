Kemal Kılıçdaroğlu, turizm politikasını eleştirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya’da bir otelde turizm sektör temsilcileri ve iş dünyasıyla buluştu. Toplantıda konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin program ve hedeflerini anlattı.

"GELEN TURİST İÇKİ İÇECEK"

Turistin Türkiye’ye geldiğinde besleneceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, “İçkisini alacaktır. Ama siz içki fiyatlarına olağanüstü zam yaparsanız, adeta intikam alır gibi yaparsanız, otellerde kokteyl nasıl yapılır öğretemezseniz, eğitimi engellerseniz, hangi turizmden söz ediyorsunuz? Turist gelecek. Sen içmeyebilirsin. Otel sahibi ve personel de içmeyebilir. Ama turist geliyor. O içecek. Sanki saraya giden birisi içki içmiyor mu? İçiyor. Devlet başkanları biraya gelip kadeh kaldırırlar. Benim istediğim yemeği ye, istediğim şeyi iç derse neden gelsin. Siyaset kurumu bu konuda anlayışlı olmalı. Turizmin ne kadar önemli olduğunu anlamalı. Turizm hizmet üretiyor. Gidiyorsunuz Londra’dan borç istiyorsunuz. Yalvarıyorsunuz, yakarıyorsunuz. Ee turizm hizmet üretiyor. Kimseden bir borç aldığı da yok. Türkiye’de kalacak bu paralar. Sen de diyeceksin ‘Bizim merkez bankasının rezervleri bizim merkez bankasında para yok diyeceksin. Kendi ayağına kurşun sıkan bir turizm anlayışı var” dedi.