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Kemal Kılıçdaroğlu Uğur Mumcu'yu andı

Gazeteci yazar Uğur Mumcu, öldürülüşünün 24'üncü yılında, suikaste uğradığı ve adı verilen sokaktaki evininin önünde törenle anıldı.

24.01.2017 - 13:55
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Kemal Kılıçdaroğlu Uğur Mumcu'yu andı

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Gazeteci yazar Uğur Mumcu, ölümünün 24'üncü yılında, bombalı suikaste uğradığı ve kendi adı verilen sokaktaki evinin önünde anıldı. Anma törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li bazı milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu Uğur Mumcu'yu andı

AİLESİYLE GÖRÜŞTÜ

Kılıçdaroğlu, tören öncesi Mumcu'nun evinde eşi Güldal Mumcu, kızı Özge Mumcu ve oğlu Özgür Mumcu ile kısa bir süre görüştü.

Kemal Kılıçdaroğlu Uğur Mumcu'yu andı

Mumcu ailesi ve Kemal Kılıçdaroğlu, önce Faili Meçhuller Anıtı'na sonrasında da Mumcu'nun hayatını kaybettiği alana karanfiller bıraktı, mum yaktı. Mumcu'nun hayatını kaybettiği yerde saygı duruşunda bulunulan etkinlikte, şarkılar da seslendirildi.

Kemal Kılıçdaroğlu Uğur Mumcu'yu andı

"ANMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kemal Kılıçdaroğlu, anma etkinliğinden ayrılırken gazetecilere açıklama yaptı.

"Uğur Mumcu... Kalpaksız Kuvayımilliyeci, bir devrimci, özgürlükten, demokrasiden yana olan bir gazeteci, bir bilim insanı aynı zamanda. Katledilişinin 24'üncü yılında anıyoruz. Anmaya devam edeceğiz." diyen Kılıçdaroğlu, Mumcu'nun medya, bilim ve düşün dünyasının önemli bir ismi olduğunu kaydetti.

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