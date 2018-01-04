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Kemal Kılıçdaroğlu yarın Beşiktaş'ta olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın görevden alınmasının ardından yarın Beşiktaş Belediyesi'ne gidecek.

Haber Merkezi | 04.01.2018 - 19:22..
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İçişleri Bakanlığı kararıyla CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazidar görevinden uzaklaştırıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Bülent Tezcan, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun programını da açıkladı.

KILIÇDAROĞLU YARIN BEŞİKTAŞ'TA

Tezcan, şunları söyledi: "Biz yarından itibaren Türkiye'de hem hukuk hem siyaset mecrasında mücadelemize devam edeceğiz. Yarın Genel Başkanımız Beşiktaş'ı ziyaret edecek. Bütün dünyaya bu haksızlığı Genel Başkan'ın ağzından duyuracağız."

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