Kemal Kılıçdaroğlu yerel seçimler öncesi yine iddialı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimler öncesi iddialı açıklamalar yapmaya başladı.

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ili kazanacaklarını ifade eden CHP Lideri, bu kez başarıyı yakalayacaklarını söyledi.

Katıldığı 9 seçimde de hezimeti yaşayan Kılıçdaroğlu, ittifak sorusuna ilginç bir yanıt verdi.

CHP Lideri, seçimlerde kaybetme korkusu yaşayan liderlerin partisiyle ittifak yapmaya çalıştığını dile getirdi.

"KAYBETME KORKUSUNUN GETİRDİĞİ SÖYLEM..."

Siyasi partilerle bir görüşme olup olmayacağı sorusu üzerine, Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Değişik siyasi partilerin genel başkanları zaman zaman dile getiriyorlar. Onu ben biraz seçim kaybetme korkusunun getirdiği söylem olarak görüyorum. ‘Oturalım siyasi partiler olarak ittifak yapalım, ben aday göstermeyeyim, sen aday göster’ gibi bir arayış doğru bir arayış değil yerel yönetimlerde. Yereldeki insanlara saygısızlıktır bu. Her parti kendi kimliğiyle girer. Gösterdiği aday beldede ya da kentte kabul görürse seçilir. Biz belediye başkanlarımızdan iki şey bekliyoruz. Bir, seçildiği andan itibaren bütün belde halkına hizmet edeceksin. Oy vermiş, vermemiş ayrımı yapmayacaksın, kimseyi ötekileştirmeyeceksin, eşit hizmet götüreceksin. İkincisi de, harcadığın her kuruşun hesabını vereceksin. CHP adayları beldenin ittifakı profilini kabul edecekler."



