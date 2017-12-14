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Kemal Kılıçdaroğlu'dan İnegöl il olsun teklifi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu köftesiyle ünlü olan Bursa'nın İnegöl ilçesinin, statüsünün il olarak değiştirilmesi için kanun teklifi verdi.

AA | 14.12.2017 - 17:28..
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Kemal Kılıçdaroğlu'dan İnegöl il olsun teklifi

Kemal Kılıçdaroğlu'dan İnegöl il olsun teklifi

Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile CHP Bursa Milletvekilleri Lale Karabıyık, Ceyhun İrgil, Orhan Sarıbal, Erkan Aydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun imzasını taşıyan "İnegöl Adıyla Yeni Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi" TBMM başkanlığına sunuldu.

TEKLİFİN GEREKÇESİ

Teklifin gerekçesinde, İnegöl'ün Bursa'ya 40 kilometre, Bursa Yenişehir Havalimanı'na 25 kilometre uzakta olduğu, TÜİK'in 2016 yılı verilerine göre, 255 bin 32 kişilik nüfusu bulunduğu belirtilerek, ilçenin yoğun göç aldığına da işaret edildi.

İnegöl'ün Türkiye'nin 16. büyük sanayi merkezi olduğu kaydedilen gerekçede, farklı alanlarda markalaşmış ürünlerinin de bulunduğu vurgulandı.

Gerekçede, şu ifadelere yer verildi:

"Nüfusu, ekonomik, sosyal ve kültürel değerleri dikkate alındığında İnegöl il olmanın temel gereksinimlerini ve kamusal hizmetlerin yerinde kurulmuş merkezi idarenin il teşkilatlarınca karşılanması zorunluluğu açıkça ortaya koymaktadır. Bu kanun teklifi idari, ekonomik, sosyal ve kültürel nedenlerle hem bölge halkına hem de ülke ekonomisinin zenginleşmesine önemli katkılar sağlayacağı dikkate alınarak, Bursa ili İnegöl ilçesinin statüsünün il olarak değiştirilmesi amacıyla hazırlanmıştır."

Teklif, İnegöl ilçesinin il yapılmasını, il teşkilatının 60 günlük, ilçe belediyesinden il belediyesine dönüştürülme işlemlerinin 90 günlük sürede tamamlanmasını, il özel idaresinin il genel meclisinin seçiminin, organlarını seçmesinin ve hazırlık çalışmalarının sağlıklı yürütülebilmesi için İller Bankası payının yüzde 50 oranında artırılarak ödenmesini öngörüyor.

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