Kemal Kılıçdaroğlu'dan terörü bitirme sözü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne'nin Keşan ilçesinde yaptığı konuşmada terörle mücadeleye değindi.

4 YIL VERİN

Terörü bitirmek için vatandaşlardan 4 yıl yetki isteyen CHP Lideri, terörü akılla ve mantıkla bitireceklerini ifade etti.

"SEN KİMSİN Kİ BİTİRECEKSİN DEDİLER"

Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili şunları söyledi: "Türkiye'de terörü bitireceğim' dediğimde bana 'Sen kimsin ki bitireceksin' dediler. Onlara Uzunköprü'den sesleniyorum. Ben, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye'de onurla görev yapan bir kişiyim. Huzurla görev yapmak istiyorum.





"AKILLA MANTIKLA BİTİRECEĞİM"

Ben, bu ülkede terör olmasın istiyorum. Ben, terörü akılla mantıkla bitireceğim. Yeri geldiği zaman analar ağlamasın, diye feryat edeceksiniz yeri geldiği zaman çocuklarınızı askere göndermeyeceksiniz. Benim kitabımda çifte standart yok. Herkes, eşit vatandaştır; eşit muamele görmeyi hak kazanmalıdır"