taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.082
USD
4,7910
EURO
5,6122
ALTIN
189,89
PETR
72,9900

Kemal Kılıçdaroğlu'na Antalya'da coşkulu karşılama

CHP Lideri, "Siyasetin CEO'su Kılıçdaroğlu" pankartını görünce büyük bir sevinç yaşadı.

AA | 21.07.2018 - 17:36..
  1. Haberler
  2. Gündem
Kemal Kılıçdaroğlu'na Antalya'da coşkulu karşılama

24 Haziran'daki seçimlerde alınan yenilginin ardından liderlik krizinin patlak verdiği CHP'de, sular durulmuyor.

Muharrem İnce'yi partinin başına geçirmek isteyen muhalifler olağanüstü kurultay için delegelerden imza toplamaya başladı.

Muhaliflere resti çeken CHP Lider, eldeki imzaların getirilmesi durumunda kurultay kararının alınacağını duyurdu.

"SİYASETİN CEO'SU KILIÇDAROĞLU"

CHP'nin yerel seçimler öncesi böyle bir tartışma içerisinde olmasına sinirlenen Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'ya bir ziyaret gerçekleştirdi.

Havalimanında partililer tarafından karşılanan CHP Lideri, kendisi için açılan pankartı görüncü mutluluğu yüzüne yansıdı.

O pankartta, "Siyasetin CEO'su Kılıçdaroğlu" yazıyordu...

Kemal Kılıçdaroğlu'na Antalya'da coşkulu karşılama

Kemal Kılıçdaroğlu'na Antalya'da coşkulu karşılama

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Atatürk'e hakaret eden provokatör gözaltına alındı

Atatürk'e hakaret eden provokatör gözaltına alındı

582
Quaresma Çin'e transfer oluyor

Quaresma Çin'e transfer oluyor

51
5 bakanlık için yardımcı atamaları yapıldı

5 bakanlık için yardımcı atamaları yapıldı

27
Kılıçdaroğlu kurultay sorularına sinirlendi

Kılıçdaroğlu kurultay sorularına sinirlendi

222
Trump: Çin'e gümrük vergileri 500 milyar dolar olabilir

Trump: Çin'e gümrük vergileri 500 milyar dolar olabilir

44
Adnan Oktar'ın ağabeyi, kardeşini savundu

Adnan Oktar'ın ağabeyi, kardeşini savundu

121
Türkiye istedi, Akın İpek gözaltına alındı

Türkiye istedi, Akın İpek gözaltına alındı

92
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM