Kemal Kılıçdaroğlu'na güven dip noktada

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında bazı kağıt parçalarını göstererek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı suçladı.

MESELE AMBARGO DEĞİL, HEDEFTE TÜRKİYE VAR

Kılıçdaroğlu'nun bu iddialarından hemen sonra; Amerika'da Türkiye'ye yönelik ekonomik darbenin bir parçası olan dava başladı.

FETÖ'cülerin akın ettiği mahkemede, Reza Zarrab'ın ifadeleri üzerinden Türkiye köşeye sıkıştırılmak istendi.

KILIÇDAROĞLU'NA KİMSE GÜVENMİYOR

Kılıçdaroğlu'nun Amerika'daki davayla ilgili sürece de dahil olmasıyla kamuoyunda CHP Lideri'ne olan güven iyice düştü.

Kamuoyu yoklamalarında başarılı sonuçlara imza atan ORC Araştırma'nın yaptığı siyasi gündem araştırmasında ortaya çıkan tüm sonuçlar şöyle:

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